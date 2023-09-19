Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Когда цифровой тенге будет запущен в Казахстане

Опубликовано:

Монеты тенге лежат в шкатулке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В текущем году завершится первый этап введения цифрового тенге – третьей формы национальной валюты. Как сообщают в Национальном банке РК, полноценный запуск произойдет до конца 2025 года.

О планах по вводу в обращение цифровой версии тенге известно уже давно. В конце 2022 года в стране прошел пилотный запуск новой формы национальной валюты. А в 2023 году начался первый этап ее внедрения. Всего этапов будет три, и последний завершится к концу 2025 года.

Стоит отметить, что цифровой тенге не заменит уже существующие формы национальной валюты, то есть бумажные деньги и средства на банковских счетах.

Он будет использоваться параллельно, что позволит повысить доступность финансовых услуг для граждан и привнесет некоторые новшества в их повседневную жизнь. Напомним, при помощи цифрового тенге граждане смогут проводить денежные расчеты без доступа к Интернету.

Как рассказывают в Нацбанке, уже создано два направления развития платформы развития цифрового тенге – опытно-промышленный и исследовательский.

В рамках опытно-промышленной эксплуатации цифровую валюту тестируют в качестве платежного средства, проводится интеграция с участниками финансового рынка и провайдерами финансовой инфраструктуры. Другими словами, в рамках этого контура испытывают основные функции цифрового тенге.

В рамках исследовательского направления осуществляется тестирование трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков, взаимодействие с участниками рынка цифровых активов, рассматриваются возможности использования цифрового тенге в качестве расчетной инфраструктуры для токенизированных активов.

При этом авторы проекта отмечают, что внедрение цифрового тенге не несет рисков для денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и экономики в целом.

Как сообщили в Национальном банке, итоги реализации первой фазы проекта в 2023 году будут представлены в рамках Конгресса финансистов Казахстана, приуроченного к 30-летию национальной валюты. Детальные результаты будут опубликованы в декабре.

Напомним, ранее мы сообщали, что стоимость цифрового тенге не будет отличаться от других форм национальной валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2037132-kogda-tsifrovoy-tenge-budet-zapuschen-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.