Когда цифровой тенге будет запущен в Казахстане

В текущем году завершится первый этап введения цифрового тенге – третьей формы национальной валюты. Как сообщают в Национальном банке РК, полноценный запуск произойдет до конца 2025 года.

О планах по вводу в обращение цифровой версии тенге известно уже давно. В конце 2022 года в стране прошел пилотный запуск новой формы национальной валюты. А в 2023 году начался первый этап ее внедрения. Всего этапов будет три, и последний завершится к концу 2025 года.

Стоит отметить, что цифровой тенге не заменит уже существующие формы национальной валюты, то есть бумажные деньги и средства на банковских счетах.

Он будет использоваться параллельно, что позволит повысить доступность финансовых услуг для граждан и привнесет некоторые новшества в их повседневную жизнь. Напомним, при помощи цифрового тенге граждане смогут проводить денежные расчеты без доступа к Интернету.

Как рассказывают в Нацбанке, уже создано два направления развития платформы развития цифрового тенге – опытно-промышленный и исследовательский.

В рамках опытно-промышленной эксплуатации цифровую валюту тестируют в качестве платежного средства, проводится интеграция с участниками финансового рынка и провайдерами финансовой инфраструктуры. Другими словами, в рамках этого контура испытывают основные функции цифрового тенге.

В рамках исследовательского направления осуществляется тестирование трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков, взаимодействие с участниками рынка цифровых активов, рассматриваются возможности использования цифрового тенге в качестве расчетной инфраструктуры для токенизированных активов.

При этом авторы проекта отмечают, что внедрение цифрового тенге не несет рисков для денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и экономики в целом.

Как сообщили в Национальном банке, итоги реализации первой фазы проекта в 2023 году будут представлены в рамках Конгресса финансистов Казахстана, приуроченного к 30-летию национальной валюты. Детальные результаты будут опубликованы в декабре.

Напомним, ранее мы сообщали, что стоимость цифрового тенге не будет отличаться от других форм национальной валюты.