Казахстан – лидер по числу зарегистрированных безработных в ЕАЭС в 2025 году

Казахстан является лидером по количеству безработных в Евразийском экономическом союзе. Что это говорит о рынке труда и почему такая статистика может ввести в заблуждение, узнали журналисты NUR.KZ.
К концу февраля 2025 года в Казахстане, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), насчитывалось порядка 333,1 тыс. официально зарегистрированных в органах занятости безработных граждан – это примерно 3,5% от общей численности рабочей силы республики.
Это самый высокий показатель в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Для понимания: в России насчитывается 283 тыс. официальных безработных (0,4%), в Кыргызстане – 48,4 тыс. (1,7%), в Армении – 37,1 тыс. (2,8%), а в Беларуси – 3,3 тыс. (0,1%). Всего же в странах союза насчитывается 704,9 тыс. граждан без работы, то есть 0,8% от общей численности рабочей силы.
Такая статистика может создать ощущение, что именно в Казахстане проблема с безработицей является самой острой. Однако на деле все наоборот. Дело в том, что эти данные показывают зарегистрированных граждан, то есть тех, кто намеренно пошел в органы занятости, чтобы получить помощь с поиском работы.
Для общей картины: в Казахстане уровень безработицы, который был подсчитан по стандартам Международной организации труда (МОТ), составляет 4,6%, а в других странах ЕАЭС он следующий:
- Россия – 2,3%,
- Беларусь – 3%,
- Кыргызстан – 4,1%,
- Армения – 12,9%.
То есть реальный уровень безработицы, который учитывает не только официальных безработных, но и других неработающих граждан, во всех странах союза значительно выше. Однако именно в Казахстане разница между обоими показателями – минимальна.
Отсюда следует вывод: тот факт, что в Казахстане больше всего граждан было зарегистрировано в органах трудоустройства, говорит о том, что в республике хорошо налажен этот механизм.
Впрочем, важно понимать, что сам по себе уровень безработицы в 4,6% можно считать достаточно высоким даже по мировым меркам. Ранее стало известно, что с таким показателем Казахстан "обгоняет" даже некоторые беднейшие страны Африки и Азии.
О том, в какой возрастной группе больше всего безработных граждан, можно узнать в нашем материале.
Ранее журналисты также сравнили уровень безработицы в Казахстане и в Европе. Ситуацию прокомментировали в Минтруда республики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2235758-kazahstan-lider-po-chislu-zaregistrirovannyh-bezrabotnyh-v-eaes-v-2025-godu/