Уровень официальной безработицы в Казахстане в разы выше, чем в ЕАЭС

Доля официально зарегистрированных безработных граждан в странах Евразийского экономического союза составляет 0,9%. В Казахстане этот показатель в разы выше – 3,5%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Несмотря на различные активные меры по содействию занятости, многие казахстанцы по-прежнему не могут трудоустроиться. Более того, если сравнивать с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то Казахстан отличается самой высокой долей официально зарегистрированных безработных граждан.

Такой вывод следует из статистики, которую опубликовала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Так, по итогам июля 2024 года средний уровень безработицы в ЕАЭС составляет 0,9%. Официальное количество безработных, которые были зарегистрированы в службах занятости населения, составляет порядка 802,7 тыс. человек.

В Казахстане показатель в несколько раз выше – 3,5%, или 338,7 тыс. зарегистрированных в карьерных центрах безработных. В России общее количество значительно больше – 361 тыс. человек, но это лишь 0,5% от общей численности рабочей силы страны.

В Армении показатель составляет 3,1% (41,3 тыс. человек), а в Кыргызстане – 2,1% (57,6 тыс. человек). Беларусь отличилась самой низкой безработицей в ЕАЭС – всего 0,1%, или 4,1 тыс. зарегистрированных в службах занятости человек.

Численность безработных, зарегистрированных в службах заятости. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Важно помнить, что на деле безработных в странах ЕАЭС значительно больше, просто не все они регистрируются в службах занятости населения. Так, например, в Казахстане уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), по последним данным, составляет 4,7%, или более 451 тыс. человек.

В Армении данный показатель в разы выше – 15,5% по итогам первого квартала. В Кыргызстане доля безработных граждан в численности рабочей силы в 2023 году составила 4,1%, в Беларуси – 3% во втором квартале 2024 года, а в России – 2,6% в аналогичном периоде.

В целом же по ЕАЭС по итогам первого квартала 2024 года уровень безработицы составил 3,2%.

Стоит отметить, что официальный статус безработного имеет свои преимущества. Например, если безработный казахстанец зарегистрируется в карьерном центре, то он может оформить социальную выплату по потере работы, но при условии, что являлся участником системы социального страхования.