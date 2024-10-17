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Казахстан лидирует по росту цен на платные услуги среди стран ЕАЭС

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Столбики монет и растущий график
Рост цен. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

По итогам сентября инфляция в сфере платных услуг Казахстана достигла 13,6%. Это самый высокий показатель среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). О росте цен читайте на NUR.KZ.

В сентябре общая инфляция в Казахстане составила 8,3%. При этом сильнее всего за год в стране выросли цены на различные платные услуги – в среднем на 13,6%.

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), это самый высокий показатель среди всех стран ЕАЭС. В среднем по союзу рост цен в сфере услуг составил 11,3%, а отдельно по странам зафиксирована следующая сервисная инфляция:

  • Армения – 3,6%;
  • Беларусь – 5,6%;
  • Кыргызстан – 9,3%;
  • Россия – 11,6%.

Впрочем, следует отметить, что Казахстан является лидером по инфляции лишь в отдельных категориях. Так, например, лидером по росту цен на продукты питания в сентябре стала Россия – 9,2%, а следом идет Беларусь – 7,5%

Для сравнения: в Казахстане показатель составил лишь 5,1%, а в Кыргызстане – 3,5%. Армения стала исключением и показала снижение цен на продукты питания на 0,5% за год.

Казахстан также отличается самым высоким ростом цен на непродовольственные товары7,6%. Следом идут Россия и Кыргызстан – по 5,6% в обеих странах. В Беларуси цены за год выросли на 4,2%, а в Армении, наоборот, снизились – на 1,7%.

Месячный рост цен в странах ЕАЭС
Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Если же посмотреть общий показатель инфляции, наша страна находится на втором месте после России – 8,3% против 8,6%. В Беларуси за год рост цен составил 6%, в Кыргызстане – 4,9%, а в Армении – лишь 0,6%.

Инфляция в странах ЕАЭС
Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что в последнее время инфляция в Казахстане остается на высоком уровне в том числе из-за коммунальных услуг. Они в среднем за год подорожали сразу на 15,6%. Ранее мы подробно рассказали о городах с самыми высокими тарифами в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2175443-kazahstan-lidiruet-po-rostu-cen-na-platnye-uslugi-sredi-stran-eaes/

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