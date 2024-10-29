Доллар подорожал в обменниках до 491 тенге в Казахстане

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 29 октября, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара повысился на 3,39 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов составил 491,70 тенге, поднявшись на 3,39 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 487 тенге, продажа - 492,50-493 тенге;

покупка - 487 тенге, продажа - 492,50-493 тенге; в Алматы: покупка - 487-490,10 тенге, продажа - 492,50-493,10 тенге.

Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 485-490,6 тенге, продажа - 491-495 тенге;

покупка - 485-490,6 тенге, продажа - 491-495 тенге; в Астане: покупка - 488-489 тенге, продажа - 493-494 тенге.

Накануне мы писали, что курс доллара составил 487,81 тенге, поднявшись на 2,68 тенге.

Напомним, в середине прошлой недели почти до 490 тенге подорожал доллар в обменниках Казахстана. При этом в понедельник, 21 октября, на бирже наблюдалось падение доллара - "американец" подешевел почти на 3 тенге в ходе торгов.

Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов объяснил, что происходит c курсом доллара в Казахстане последнее время.

Также на вопросы по поводу курса в кулуарах сената отвечал вице-министр национальной экономики Арман Касенов. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет - несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

Также скачок курса ранее комментировали и экономисты, которые уверены, что стоимость доллара вскоре вернется к привычным отметкам.