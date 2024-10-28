Почти на 3 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже в ходе дневных торгов снова наблюдается подорожание доллара - "американец" стал дороже почти на 3 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов составил 487,81 тенге, поднявшись на 2,68 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 486-486,20 тенге, продажа - 491 -491,70 тенге;

покупка - 486-486,20 тенге, продажа - 491 -491,70 тенге; в Алматы: покупка - 486-487,50 тенге, продажа - 489,90 -491,70 тенге.

Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 486-488,5 тенге, продажа - 488,5-495 тенге;

покупка - 486-488,5 тенге, продажа - 488,5-495 тенге; в Астане: покупка - 486-487 тенге, продажа - 490-492,5 тенге.

Напомним, в середине прошлой недели почти до 490 тенге подорожал доллар в обменниках Казахстана. При этом в понедельник, 21 октября, на бирже наблюдалось падение доллара - "американец" подешевел почти на 3 тенге в ходе торгов.

Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов объяснил, что происходит c курсом доллара в Казахстане последние дни, и почему было повышение почти до 500 тенге за "американца".

Также на вопросы по поводу курса в кулуарах сената отвечал вице-министр национальной экономики Арман Касенов. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет - несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

Также скачок курса ранее комментировали и экономисты, которые уверены, что стоимость доллара вскоре вернется к привычным отметкам.