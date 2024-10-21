Доллар резко подешевел в начале недели в Казахстане

По итогам дневных торгов сегодня, 21 октября, на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился почти на 3 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 481,68 тенге, снизившись на 2,93 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане : покупка - 478,5-478,8 тенге, продажа - 483,5-484,3 тенге;

: покупка - 478,5-478,8 тенге, продажа - 483,5-484,3 тенге; в Алматы: покупка - 478,5-482,5 тенге, продажа - 483,5-485,1 тенге.

По информации с сайта Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка - 482-484 тенге, продажа - 484,4-488 тенге;

: покупка - 482-484 тенге, продажа - 484,4-488 тенге; в Астане: покупка - 481 тенге, продажа - 486 тенге.

Отметим, что во время последних торгов на минувшей неделе тоже наблюдалось снижение стоимости американской валюты.