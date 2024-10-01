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Как растут тарифы на воду, если много ее использовать в Алматы

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Воду из крана наливают в стакан
Вода из крана. Иллюстративное фото: Marius Becker/Picture Alliance/Getty Images

В Алматы с 1 сентября действуют дифференцированные тарифы на воду, которые будут повышаться для слишком расточительных горожан. О том, на сколько могут вырасти цены, читайте на NUR.KZ.

За последний год жилищные услуги в среднем подорожали на 15,6%. Особенно сильно подорожала холодная вода – сразу на 29,4%. Между тем для некоторых жителей Алматы рост цен может оказаться еще сильнее.

С 1 сентября в мегаполисе ввели дифференцированные тарифы на холодную воду. Это значит, что ставки будут отличаться в зависимости от уровня потребления – чем больше человек тратит водных ресурсов, тем дороже будет обходиться каждый кубометр.

Так, как сообщили в "Алматы Су", тарифы (вместе с НДС) для физических лиц варьируются следующим образом:

  • 1 группа: потребление до 3 кубометров на человека – 73,92 тенге за кубический метр;
  • 2 группа: 3-5 кубометров – тариф на 20% выше утвержденного, или 88,72 тенге
  • 3 группа: 5-10 кубометров – тариф на 50% выше утвержденного, или 110,89 тенге
  • 4 группа: более 10 кубометров на человека, а также для тех, у кого нет счетчика – тариф на 100% выше утвержденного, или 147,85 тенге за кубометр.

Отметим, что окончательный тариф для потребителей, не имеющих приборов учета, зависит от водопроводной инфраструктуры дома.  

Как объяснили в управляющей компании, дифференциация тарифов должна стимулировать потребителей экономить воду. Например, владельцам жилья, у которых нет счетчиков для воды, следует установить их, и тогда они будут платить только за тот объем, который потребили.

О том, на какие еще коммунальные услуги выросли тарифы для алматинцев, мы подробно рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2168211-kak-rastut-tarify-na-vodu-esli-mnogo-ee-ispolzovat-v-almaty/

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