Эксперты ухудшили прогнозы по инфляции в Казахстане

В Казахстане сохраняются проинфляционные факторы в экономике. В связи с этим эксперты ухудшили свои прогнозы по поводу роста цен – с 7,6% до 8,1% через 12 месяцев. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам сентября инфляция в Казахстане составила 8,3%. За месяц она снизилась на 0,1 процентного пункта. Однако, несмотря на постепенное замедление, в стране остаются экономические факторы, которые провоцируют рост цен.

По мнению экспертов, которые приняли участие в опросе от Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), главными причинами сохранения проинфляционных процессов в стране являются повышение тарифов в коммунальной сфере и растущие объемы фискального стимулирования.

В связи с этим эксперты ухудшили свои прогнозы по инфляции до 8,1% через 12 месяцев, тогда как еще месяц назад ожидался показатель в 7,6%.

На этом фоне были пересмотрены и прогнозы по базовой ставке. Скорее всего, Национальному банку РК придется ее сохранить на прежнем уровне и продолжать жесткую монетарную политику в стране. К такому выводу пришли 76% участников опроса.

Что касается тенге, то, несмотря на его резкое ослабление почти до 490 тенге за доллар США, эксперты в ближайшее время ожидают некоторого укрепления курса – до 481,3 тенге за доллар по итогам ноября. Впрочем, через год национальная валюта может ослабнуть до 498,4 тенге, хотя ранее предполагался показатель в 495,4 тенге за доллар.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Напомним, ранее мы также рассказывали о прогнозах экспертов, которые приняли участие в аналогичном опросе от Национального банка РК. Они также ухудшили свои прогнозы по поводу курса тенге.

Однако казахстанцам важно помнить, что данные прогнозы не являются инвестиционными рекомендациями. Они отражают субъективное мнение экспертов и призваны лишь помочь понять экономическую ситуацию в стране.