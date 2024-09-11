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Доллар может подорожать почти до 500 тенге, считают казахстанские эксперты

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Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Эксперты считают, что к началу октября доллар немного подешевеет – до 476,5 тенге. Однако в течение года его курс может вырасти до 495 тенге. И этот прогноз хуже прошлого. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) провели опрос среди экспертов и профессиональных участников финансового рынка по поводу курса тенге, инфляции и других ключевых показателей экономики страны.

Так, например, можно отметить, что респонденты ожидают некоторого улучшения по курсу тенге, но только в краткосрочной перспективе – к началу октября доллар может стоить около 476,5 тенге против 477,45 тенге на момент написания статьи.

Однако ожидается значительное ослабление курса тенге в течение следующих 12 месяцев – через год доллар может подорожать до 495,4 тенге.

Причин для такого прогноза много. В их числе эксперты указывают на снижение цен на нефть и на отсутствие перспектив улучшения бюджетных параметров из-за переноса принятия Налогового кодекса. Отметим, прогнозная стоимость нефти снизилась с 80,4 до 78,9 доллара за баррель.

Что касается инфляции, то здесь ситуация лучше. Хоть она, скорее всего, не опустится до 5% в 2025 году, ожидается, что темпы роста цен будут снижаться быстрее, чем предполагалось ранее – прогнозная инфляция через год составила 7,6% против 8,1% ранее.

Но при этом эксперты считают, что Нацбанку придется сохранять жесткую денежно-кредитную политику в стране, то есть не снижать базовую ставку. Поэтому, скорее всего, на следующем заседании 11 октября ее сохранять на уровне 14,25%. А вот через год базовая ставка может составить 12%.

Прогнозы экспертов по поводу курса тенге, инфляции и базовой ставки в Казахстане
Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Напомним, ранее свои прогнозы по поводу траектории базовой ставки опубликовал сам Национальный банк РК, и там также не ожидается серьезного снижения в 2024 году.

Впрочем, важно учитывать, что данные прогнозы не являются инвестиционными рекомендациями. Они отражают субъективное мнение экспертов и призваны лишь помочь казахстанцам понять экономическую ситуацию в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2160099-dollar-mozhet-podorozhat-pochti-do-500-tenge-schitayut-kazahstanskie-eksperty/

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