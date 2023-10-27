Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Какую зарплату чаще всего получают казахстанцы

Опубликовано:

Мужчина кладет деньги в пиджак
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно ежегодному исследованию, модальная зарплата казахстанцев, то есть наиболее часто встречающаяся, в 2023 году равна 81 377 тенге. Со статистическими данными ознакомились журналисты NUR.KZ.

Бюро национальной статистики (БНС) один раз в год проводит детальное исследование заработных плат казахстанцев. Очередные результаты были опубликованы на официальном сайте БНС.

Статистики проанализировали оклады работников, полностью отработавших апрель 2023 года. Анализу подверглись сотрудники всех казахстанских компаний и организаций без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Средняя зарплата в Казахстане

Таким образом в первую очередь была определена средняя зарплата в Казахстане, которая составила 322 845 тенге. Выше всего этот показатель в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (608 722 тенге), а ниже – в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства (199 420 тенге).

В разрезе городов наибольшая средняя зарплата в рамках данного исследования была выявлена в Атырауской области (530 734 тенге), а наименьшая – в Северо-Казахстанской (227 783 тенге).

В Астане этот показатель составил 375 978 тенге, в Алматы – 383 054 тенге, а в Шымкенте – 262 401 тенге.

Напомним, что размер среднемесячной номинальной заработной платы в Казахстане определяется ежеквартально. Во втором квартале без учета малых предприятий он составил 365 502 тысячи тенге.

Медианная зарплата в Казахстане

Немного меньше, как правило, медианный размер заработной платы. Если средняя зарплата определяется путем деления общего фонда оплаты труда на количество получателей, то медиана – это сумма, которую получил средний из ряда работников, выстроенных по уровню доходов.

Купюры и монеты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При ежегодном обследовании выяснилось, что она равна 251 356 тенге. То есть одна половина сотрудников, работающих в компаниях и организациях без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, получают меньше этой суммы, а другая – больше.

Выше всего медианная заработная плата также в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (471 381 тенге). А нижнюю строчку опять же заняло сельское, лесное и рыбное хозяйство, где "средний" работник получает 166 967 тенге.

Наибольшая медианная зарплата была зафиксирована в области Ұлытау (392 283 тенге), а наименьшая – в Северо-Казахстанской области (187 125 тенге). В Астане этот показатель составил 297 332 тенге, в Алматы – 283 280 тенге, а в Шымкенте – 215 906 тенге.

Модальная зарплата в Казахстане

Аналитики БНС также посчитали, сколько казахстанцев получают зарплаты определенного размера. Например, от 350 тысяч до 400 тысяч тенге зарабатывают лишь 7% работающего населения. А заработные платы основной части равны от 70 тысяч до 150 тысяч тенге.

Наиболее часто встречающаяся среди казахстанских работников (модальная) зарплата в 2023 году составила 81 377 тенге. То есть большинство сотрудников, работающих в компаниях и организациях без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, получают эту сумму.

На первом месте по уровню модальной зарплаты среди сфер экономической деятельности по традиции расположилось горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 417 659 тенге. А на последнем – деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания, где чаще всего зарабатывают по 67 860 тенге.

Среди регионов модальная зарплата выше всего в Астане (297 542 тенге), а ниже – в Карагандинской области (68 437 тенге). В Алматы чаще всего получают 147 356 тенге, а в Шымкенте – 121 250 тенге.

Таким образом, зарплаты казахстанцев сильно отличаются в зависимости от сферы и региона деятельности, а средний показатель не отражает размеры доходов большинства трудящихся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2042781-kakuyu-zarplatu-chasche-vsego-poluchayut-kazahstantsy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.