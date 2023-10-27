Какую зарплату чаще всего получают казахстанцы

Согласно ежегодному исследованию, модальная зарплата казахстанцев, то есть наиболее часто встречающаяся, в 2023 году равна 81 377 тенге. Со статистическими данными ознакомились журналисты NUR.KZ.

Бюро национальной статистики (БНС) один раз в год проводит детальное исследование заработных плат казахстанцев. Очередные результаты были опубликованы на официальном сайте БНС.

Статистики проанализировали оклады работников, полностью отработавших апрель 2023 года. Анализу подверглись сотрудники всех казахстанских компаний и организаций без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Средняя зарплата в Казахстане

Таким образом в первую очередь была определена средняя зарплата в Казахстане, которая составила 322 845 тенге. Выше всего этот показатель в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (608 722 тенге), а ниже – в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства (199 420 тенге).

В разрезе городов наибольшая средняя зарплата в рамках данного исследования была выявлена в Атырауской области (530 734 тенге), а наименьшая – в Северо-Казахстанской (227 783 тенге).

В Астане этот показатель составил 375 978 тенге, в Алматы – 383 054 тенге, а в Шымкенте – 262 401 тенге.

Напомним, что размер среднемесячной номинальной заработной платы в Казахстане определяется ежеквартально. Во втором квартале без учета малых предприятий он составил 365 502 тысячи тенге.

Медианная зарплата в Казахстане

Немного меньше, как правило, медианный размер заработной платы. Если средняя зарплата определяется путем деления общего фонда оплаты труда на количество получателей, то медиана – это сумма, которую получил средний из ряда работников, выстроенных по уровню доходов.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При ежегодном обследовании выяснилось, что она равна 251 356 тенге. То есть одна половина сотрудников, работающих в компаниях и организациях без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, получают меньше этой суммы, а другая – больше.

Выше всего медианная заработная плата также в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (471 381 тенге). А нижнюю строчку опять же заняло сельское, лесное и рыбное хозяйство, где "средний" работник получает 166 967 тенге.

Наибольшая медианная зарплата была зафиксирована в области Ұлытау (392 283 тенге), а наименьшая – в Северо-Казахстанской области (187 125 тенге). В Астане этот показатель составил 297 332 тенге, в Алматы – 283 280 тенге, а в Шымкенте – 215 906 тенге.

Модальная зарплата в Казахстане

Аналитики БНС также посчитали, сколько казахстанцев получают зарплаты определенного размера. Например, от 350 тысяч до 400 тысяч тенге зарабатывают лишь 7% работающего населения. А заработные платы основной части равны от 70 тысяч до 150 тысяч тенге.

Наиболее часто встречающаяся среди казахстанских работников (модальная) зарплата в 2023 году составила 81 377 тенге. То есть большинство сотрудников, работающих в компаниях и организациях без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, получают эту сумму.

На первом месте по уровню модальной зарплаты среди сфер экономической деятельности по традиции расположилось горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 417 659 тенге. А на последнем – деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания, где чаще всего зарабатывают по 67 860 тенге.

Среди регионов модальная зарплата выше всего в Астане (297 542 тенге), а ниже – в Карагандинской области (68 437 тенге). В Алматы чаще всего получают 147 356 тенге, а в Шымкенте – 121 250 тенге.

Таким образом, зарплаты казахстанцев сильно отличаются в зависимости от сферы и региона деятельности, а средний показатель не отражает размеры доходов большинства трудящихся.