Нацбанк выпустил новые монеты

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБК.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК, старт - 28 августа текущего года.

В НБК отметили, что в 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения Рахимжана Кошкарбаева - Народного Героя Казахстана, участника Великой Отечественной войны.

Рахимжан Кошкарбаев стал одним из первых солдат Красной Армии, водрузившим 30 апреля 1945 года красное знамя на здании Рейхстага во время штурма Берлина.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5 000 (пять тысяч) штук.

Монета с изображением Рахимжана Кошкарбаева. Фото: Национальный Банк Республики Казахстан

Кроме того, в 2024 году исполнилось 100 лет со дня рождения Кемаля Акишева - известного археолога и ученого. Именно под его руководством был найден "Золотой человек" при проведении археологических раскопок Иссыкского кургана близ города Алматы.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5 000 (пять тысяч) штук.

Монета с изображением Кемаля Акишева. Фото: Национальный Банк Республики Казахстан

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", - напомнили в Нацбанке.

Напомним, Рахимжан Кошкарбаев был одним из первых, кто прорвался в здание Рейхстага. Перед ним стояла задача водрузить красный флаг на его крыше: это символизировало окончательную победу СССР в войне. Он родился осенью 1924 года в селе Тайтобе. Это живописное место на берегу реки Нура, недалеко от озера Каракога, рядом с нынешней Астаной.

По информации Большой российской энциклопедии, Кемаль Акишев - советский и казахский археолог, один из основателей казахстанской национальной школы археологии, заслуженный деятель науки Казахстана. Участник ВОВ - демобилизован в 1944 году после тяжеёлого ранения.

Акишев - ученый-археолог с широким диапазоном научных интересов, в число которых входило изучение памятников эпохи бронзы, раннего железного века, Средневековья - рассматривал вопросы палеоэтнографии и истории архитектуры.