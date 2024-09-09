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Коллекционные монеты номиналом в 5000 тенге выпустит Нацбанк (фото)

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Монеты тенге на фоне доллара
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Национальный банк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты "JOSHY ULYSY. 800 JYL" из серии "Выдающиеся события и люди", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБ.

Хан Джучи - старший сын Чингисхана и основатель Улуса Джучи, широко известного как Золотая Орда.

В дизайне монет использовано изображение монумента хана Джучи в области Ұлытау. Автор - казахстанский скульптор, художник-монументалист Газиз Ешкенов. На оборотной стороне - коллаж из монет времен Золотой Орды.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 777,5 гр, диаметром 100 мм, качеством изготовления "proof", номиналом 5 000 тенге. Всего будет выпущено 100 штук.

Коллекционная монета 5000 тенге
Коллекционная монета 5000 тенге. Фото: nationalbank.kz

Монеты номиналом 2000 тенге изготовлены тиражом в 300 штук, сделаны из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 311 гр, диаметром 75 мм.

Монета номиналом 2000 тенге
2000 тенге. Фото: nationalbank.kz

Из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 31,1 гр, диаметром 38,61 мм изготовлены монеты в 1000 тенге. Количество - тысяча штук.

Монета номиналом 1000 тенге
1000 тенге. Фото: nationalbank.kz

Из сплава мельхиор МН 25, массой 15 гр, диаметром 33 мм, качеством изготовления "brilliant uncirculated" изготовлены монеты в 200 тенге. Их общее количество - 8000 штук.

Монета номиналом 200 тенге
200 тенге. Фото: nationalbank.kz

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Изготовлены на монетном дворе.

Напомним, весной Нацбанк выпустил монету с изображением символа мира - голубя. Образ создан двумя казахстанскими художниками - Карипбеком Куюковым, номинантом на Нобелевскую премию мира, и Дауреном Кастеевым, внуком легендарного Абылхана Кастеева.

Позже были выпущены коллекционные монеты, посвященные чемпионату Европы по футболу. Номинал монеты - 100 тенге, при этом тираж составил 2500 штук. Футбольный мяч на монете символизирует земной шар, также на нем виднеется изображение контура карты Германии с обозначением городов, где состоятся матчи чемпионата.

В конце августа Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2158969-kollekcionnye-monety-nominalom-v-5000-tenge-vypustit-nacbank/

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