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Нацбанк Казахстана выпустит монету с изображением символа мира – голубя

Опубликовано:

Художники
Художники. Фото: World Painting

Национальный банк Казахстана выпустит монету с изображением символа мира - голубя. Образ создан двумя казахстанскими художниками, передает корреспондент NUR.KZ.

Монета будет выпущена Нацбанком Казахстана и международным арт-проектом World Painting в знак признания и поддержки мира и творческого единства между народами. Об этом было объявлено на ежегодной 69-й встрече международного клуба журналистов-лыжников Ski Club of International Journalists.

Монета станет символом международного сотрудничества и культурного обмена, олицетворение устремлений человечества к миру и гармонии.

На монете будет изображен голубь мира с оливковой ветвью в клюве - универсальный символ мира. Этот знаковый образ создан объединенными усилиями двух выдающихся художников: Карипбека Куюкова, номинанта на Нобелевскую премию мира, и Даурена Кастеева, внука легендарного Абылхана Кастеева.

"В последнее время тема мира становится все более актуальной. Я не устаю говорить о мире и всегда говорю только одно - чтобы на нашей планете был мир. Моя страсть к миру нашла отражение в искусстве: на холсте международного проекта World Painting я нарисовал символ мира - голубя.

Национальный банк Казахстана планирует выпустить монету с изображением именно этого голубя. Моя мечта - чтобы в любой части планеты в голубом небе порхали только голуби и не порхали монеты", - рассказал Карипбек Куюков.

Монета
Монета. Фото: World Painting

Изображение голубя мира и оливковой ветви на монете - это напоминание о необходимости стремления к миру и согласию между народами. Этот проект символизирует единение через искусство и культуру, подчеркивая значимость международного диалога и сотрудничества.

"В этом году проект World Painting продолжит свое путешествие по миру, презентуя выставки в таких странах, как Китай, Великобритания и Италия, демонстрируя мощь искусства как средства для объединения людей, преодоления барьеров и строительства мостов между культурами", - рассказали авторы проекта World Painting Даут Шайхисламов и Дана Орманбаева.

Выпуск этой монеты - это призыв к миру, дружбе и единению, напоминание о том, что каждый из нас может внести свой вклад в создание более справедливого и гармоничного мира. Пусть она станет символом нашей общей надежды на светлое будущее, в котором искусство и культура будут продолжать объединять нас, вопреки всем различиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2069199-natsbank-kazahstana-vypustit-monetu-s-izobrazheniem-simvola-mira-golubya/

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