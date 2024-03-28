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Коллекционные 100 тенге в честь чемпионата Европы по футболу выпустят в Казахстане (фото)

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Две монеты 100 тенге стоят руба
Монеты 100 тенге. Иллюстративное фото: Pixabay

В Казахстане выпустят коллекционные монеты, посвященные чемпионату Европы по футболу. Номинал монеты – 100 тенге, при этом тираж составит 2500 штук, передает NUR.KZ со ссылкой на НБ РК.

В пресс-службе Нацбанка сообщили о выпуске в обращение коллекционных монет UEFA Euro 2024TM из серии "Спорт".

"Коллекционные монеты UEFA EURO 2024TM изготовлены в партнерстве с немецкой нумизматической компанией MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze (MDM), которая является держателем официальной лицензии UEFA на выпуск коллекционных монет, посвященных чемпионату Европы по футболу", – говорится на официальном сайте НБ РК.

Так, футбольный мяч на монете символизирует земной шар, также на нем виднеется изображение контура карты Германии с обозначением городов, где состоятся матчи чемпионата.

Монеты к чемпионату Европы
Монеты к чемпионату Европы. Фото: nationalbank.kz

Вокруг мяча 24 звезды – они обозначают количество команд в финальной части турнира.

"Монеты изготовлены из серебра 925/1000 с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения", – рассказали в НБ.

Масса монеты – 20 граммов, диаметр равен 32 мм, качество изготовления – proof и anti-proof. Номинал монеты – 100 тенге, общий тираж – 2 500 штук. Тираж монет для внутреннего рынка Казахстана составляет 1 500 штук, для внешнего рынка –  1 000 штук.

Отмечается, что монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости по Казахстану по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Добавим, по информации на сайте Sports.kz, чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2075058-kollektsionnye-100-tenge-v-chest-chempionata-evropy-po-futbolu-vypustyat-v-kazahstane-foto/

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