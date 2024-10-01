Почему доходы в два раза меньше средней зарплаты в Казахстане

Во 2 квартале среднедушевые номинальные доходы населения превысили 200 тыс. тенге. Это почти в два раза меньше средней зарплаты в Казахстане. Почему существует такая разница, узнали журналисты NUR.KZ.

Как известно, во втором квартале текущего года средняя номинальная зарплата в Казахстане выросла до рекордных 403 251 тенге. Однако аналитики также используют показатель среднедушевых номинальных денежных доходов населения, который сильно отличается.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, этот показатель во втором квартале 2024 года составляет всего 204 963 тенге в месяц, то есть почти в два раза меньше средней зарплаты по стране. Причем в годовом разрезе наблюдается рост сразу на 12,6%, правда, если учесть инфляцию, то повышение составит лишь 3,8%.

Причина такой разницы заключается в методах подсчета:

средняя номинальная зарплата: при расчетах учитываются только официально трудоустроенные граждане и их общий фонд заработной платы;

среднедушевые номинальные денежные доходы: берутся все виды доходов и учитываются денежные средства (с досчетом на сокрытие оплаты труда и неохват численности занятого населения статистической отчетностью), направляемые населением на текущее потребление, производственную деятельность и накопление. Сам показатель исчисляется делением общей суммы доходов на всю численность населения страны.

При этом в каждом отдельном регионе вычисляются свои среднедушевые номинальные денежные доходы населения. Так, самый высокий показатель во втором квартале 2024 года был зафиксирован в Атырауской области – 383 171 тенге в месяц.

Туркестанская область отметилась самыми низкими номинальными доходами – всего 119 753 тенге. Недалеко ушел и Шымкент – 127 857 тенге.

Для сравнения: в Алматы этот показатель составил 297 188 тенге, а в Астане – 277 211 тенге в месяц.

Регион Среднедушевые

номинальные

денежные доходы

населения Рост за год II квартал 2024г. II квартал 2023г. номинальный реальный Казахстан ₸204 963 ₸181 982 12,6% 3,8% Абай ₸176 974 ₸161 901 9,3% 1,2% Акмолинская ₸184 469 ₸166 523 10,8% 1,7% Актюбинская ₸186 828 ₸160 735 16,2% 7,3% Алматинская ₸148 630 ₸135 349 9,8% 3,8% Атырауская ₸383 171 ₸347 442 10,3% 1,5% ЗКО ₸202 356 ₸179 484 12,7% 4,3% Жамбылская ₸150 031 ₸130 381 15,1% 7,1% Жетісу ₸135 535 ₸124 283 9,1% 0,2% Карагандинская ₸226 486 ₸203 863 11,1% 0,5% Костанайская ₸197 712 ₸174 667 13,2% 4,5% Кызылординская ₸149 965 ₸135 430 10,7% 3,1% Мангистауская ₸278 117 ₸216 936 28,2% 16,2% Павлодарская ₸217 211 ₸194 898 11,4% 2,2% СКО ₸181 550 ₸165 458 9,7% 0,5% Туркестанская ₸119 753 ₸101 690 17,8% 10,4% Ұлытау ₸283 878 ₸247 255 14,8% 6,8% ВКО ₸221 361 ₸200 029 10,7% 1,4% Астана ₸277 211 ₸247 987 11,8% 1,6% Алматы ₸297 188 ₸245 534 21% 11,2% Шымкент ₸127 857 ₸112 318 13,8% 5,3% По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения нельзя путать с другим, очень похожим показателем – денежными доходами на душу населения, которые во втором квартале равны 110 129 тенге в месяц.

Разница также заключается в методах расчета. Дело в том, что денежные доходы на душу населения также учитывают все виды доходов, но данные для их расчета берутся по результатам обследования 12 тысяч домохозяйств в Казахстане. То есть это те цифры, которые казахстанцы называли во время опроса.

А среднедушевые номинальные денежные доходы населения учитывают фактические полученные казахстанцами зарплаты, включая надбавки, премии и другие доплаты, заработок от самостоятельной занятости, выплаченные пенсии, пособия, соцвыплаты, стипендии и так далее. То есть это данные из информационных систем, а не опросов.

Впрочем, важно помнить, что все показатели имеют свою погрешность, потому что являются средними, которые можно было бы применить ко всем казахстанцам, независимо от пола, возраста, реального размера доходов и расходов.