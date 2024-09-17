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Кто может получить жилье в аренду по госпрограмме в Астане

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Жилые комплексы построены в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане запускают программу "Арендное жилье без права выкупа" для стоящих в очереди на жилье. Прием заявок продлится с 23 сентября по 7 октября. Кто сможет снять квартиру, читайте в материале NUR.KZ.

Для жителей Астаны запускается государственная программа, которая должна помочь решить вопрос со съемным жильем.

Как сообщили в Управлении жилья и жилищной инспекции Астаны, 23 сентября в 9:00 в столице стартует прием заявок на участие в программе "Арендное жилье без права выкупа". Прием заявлений завершится 7 октября в 18:00.

По государственной программе возможность получить съемное жилье будет у многодетных семей и граждан из социально уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье.

"Заявки на участие могут подать очередники всех годов постановки на очередь, однако, среди подавших заявки на участие пройдут те, кто стоит в очереди раньше остальных", – сообщают в управлении.

Стоит отметить, что эту программу нельзя назвать новой, ее запускали и в прошлом году.

Для каждой категории участников предназначено определенное количество квартир:

  • для многодетных семей223 квартиры;
  • для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей – 154 квартиры;
  • для социально-уязвимых слоев населения – 458 квартир.

Подать заявку нужно через онлайн-платформу Birge. Для этого нужны:

  1. электронная цифровая подпись (ЭЦП);
  2. справка об отсутствии недвижимости у частника и всех членов семьи – ее нужно будет получить в день подачи заявления;
  3. скан свидетельства о рождении или удостоверений личности всех членов семьи;
  4. скан свидетельства о заключении/расторжении брака или справку от нотариуса, если участник не состоит в браке;
  5. скан справки об инвалидности, если участник или члены его семьи имеют ее;
  6. скан документа о праве собственности, если у участника есть жилая недвижимость или доля в ней (даже если это комната в общежитии).

Напомним, за последний год арендное жилье в Казахстане подорожало в среднем на 4,2%. В Астане же прирост и вовсе составил 20,6% за год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2162409-kto-mozhet-poluchit-zhile-v-arendu-po-gosprogramme-v-astane/

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