Казахстан обогнал соседние страны по стоимости аренды жилья

Казахстан обогнал Россию, Беларусь и Узбекистан в рейтинге по ценам на аренду жилья. В апреле средняя стоимость стандартной квартиры здесь составила 209,8 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Сдача жилья в аренду может быть выгодным бизнесом. Однако важно помнить, что не во всех регионах получится достаточно быстро окупить квартиру и получать чистую прибыль. Важно не забывать и о побочных затратах: ремонт, покупка мебели и прочие расходы.

Впрочем, трудности не останавливают арендодателей Казахстана. Согласно данным портала EnergyProm, владельцы съемного жилья в прошлом году заработали порядка 98,5 млрд тенге – это сразу на 46,2% больше, чем годом ранее.

Не последнюю роль в таком росте могли сыграть и цены на арендном рынке страны. В апреле текущего года они выросли всего на 0,3% за месяц. Однако в годовом разрезе рост заметно выше – плюс 3,1%.

По итогу средняя стоимость аренды стандартной квартиры площадью 50 квадратных метров в Казахстане составила 209,8 тыс. тенге в месяц. Однако в зависимости от региона цены заметно отличаются.

Самое дорогое жилье сдается в Алматы – 255,4 тыс. тенге в месяц. Впрочем, как отмечают аналитики, это далеко не предел, за некоторые квартиры могут просить и более 700 тыс. тенге.

Следом идет Астана – в среднем 209,3 тыс. тенге в месяц, но есть экземпляры и за 500 тыс. тенге. Замыкает тройку лидеров Караганда – 194,6 тыс. тенге. Самую дешевую съемную квартиру площадью 50 квадратных метров можно найти в Таразе – всего за 103,1 тыс. тенге в месяц.

Цены на аренду. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что текущие цены на арендное жилье в Казахстане можно назвать очень высокими даже по мировым меркам.

Так, в рейтинге стран по стоимости аренды квартиры с одной спальней в центре города Казахстан занял 43 место из 97 позиций. Средний ценник в стране составил 551,5 доллара в месяц.

Это дороже, чем в Турции (546,9 доллара), Саудовской Аравии (496 долларов), Узбекистане (487,9 доллара), России (417,6 доллара) и Беларуси (368,4 доллара).

Впрочем, Казахстану все равно пока далеко до США или Швейцарии, где средняя стоимость такого жилья составляет 1 758,6 доллара и 1 969,2 доллара соответственно. Самая дорогая квартира с одной спальней в центре города сдается в Сингапуре – 2 734,7 доллара в месяц.

Рейтинг стран по стоимости арендного жилья. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, ранее эксперты сравнили доходность от депозитов в тенге с прибылью, которую можно получить от сдачи в аренду жилья.