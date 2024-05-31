Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстан обогнал соседние страны по стоимости аренды жилья

Опубликовано:

Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан обогнал Россию, Беларусь и Узбекистан в рейтинге по ценам на аренду жилья. В апреле средняя стоимость стандартной квартиры здесь составила 209,8 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Сдача жилья в аренду может быть выгодным бизнесом. Однако важно помнить, что не во всех регионах получится достаточно быстро окупить квартиру и получать чистую прибыль. Важно не забывать и о побочных затратах: ремонт, покупка мебели и прочие расходы.

Впрочем, трудности не останавливают арендодателей Казахстана. Согласно данным портала EnergyProm, владельцы съемного жилья в прошлом году заработали порядка 98,5 млрд тенге – это сразу на 46,2% больше, чем годом ранее.

Не последнюю роль в таком росте могли сыграть и цены на арендном рынке страны. В апреле текущего года они выросли всего на 0,3% за месяц. Однако в годовом разрезе рост заметно выше – плюс 3,1%.

По итогу средняя стоимость аренды стандартной квартиры площадью 50 квадратных метров в Казахстане составила 209,8 тыс. тенге в месяц. Однако в зависимости от региона цены заметно отличаются.

Самое дорогое жилье сдается в Алматы – 255,4 тыс. тенге в месяц. Впрочем, как отмечают аналитики, это далеко не предел, за некоторые квартиры могут просить и более 700 тыс. тенге.

Следом идет Астана – в среднем 209,3 тыс. тенге в месяц, но есть экземпляры и за 500 тыс. тенге. Замыкает тройку лидеров Караганда – 194,6 тыс. тенге. Самую дешевую съемную квартиру площадью 50 квадратных метров можно найти в Таразе – всего за 103,1 тыс. тенге в месяц.

Средняя стоимость аренды жилья в Казахстане
Цены на аренду. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что текущие цены на арендное жилье в Казахстане можно назвать очень высокими даже по мировым меркам.

Так, в рейтинге стран по стоимости аренды квартиры с одной спальней в центре города Казахстан занял 43 место из 97 позиций. Средний ценник в стране составил 551,5 доллара в месяц.

Это дороже, чем в Турции (546,9 доллара), Саудовской Аравии (496 долларов), Узбекистане (487,9 доллара), России (417,6 доллара) и Беларуси (368,4 доллара).

Впрочем, Казахстану все равно пока далеко до США или Швейцарии, где средняя стоимость такого жилья составляет 1 758,6 доллара и 1 969,2 доллара соответственно. Самая дорогая квартира с одной спальней в центре города сдается в Сингапуре – 2 734,7 доллара в месяц.

Рейтинг стран по стоимости арендного жилья
Рейтинг стран по стоимости арендного жилья. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, ранее эксперты сравнили доходность от депозитов в тенге с прибылью, которую можно получить от сдачи в аренду жилья.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2110017-kazahstan-obognal-sosednie-strany-po-stoimosti-arendy-zhilya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.