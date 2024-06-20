Аренда квартир сильно подешевела в Алматы

Алматы стал единственным городом в Казахстане, где с начала года подешевела аренда квартир. Снижение составило целых 8% почти за полгода. С ценами на арендное жилье ознакомились журналисты NUR.KZ.

После сильных землетрясений в Алматы в январе и марте текущего года спрос на жилье в мегаполисе в течение нескольких месяцев неуклонно падал, но в мае начал восстанавливаться.

Но этот факт успел отразиться на ценах. Как сообщают аналитики портала Krisha.kz, Алматы стал единственным городом в Казахстане, где цены на аренду квартир в первом полугодии снизилась, причем на целых 8%.

В целом съемное жилье в стране с начала года подорожало на 4,5%. В Астане и Шымкенте ставки с января почти не изменились.

В Петропавловске, Уральске и Атырау цены на аренду значительно выросли во время паводков в апреле, когда пострадавшие массово снимали жилье в этих городах. Сейчас ставки постепенно снижаются.

Стоимость арендного жилья в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

В Алматы наиболее заметно подешевела аренда 2-комнатных квартир. Если в январе средняя плата за них составляла 320 тыс. тенге, то сейчас – 290 тыс. тенге.

При этом алматинское съемное жилье все равно остается самым дорогим в стране. Аренда 1-комнатных квартир здесь в среднем стоит 200 тыс. тенге в месяц, а 3-комнатных – 390 тыс. тенге.

В Астане цены составляют – 160 тыс. тенге, 230 тыс. тенге и 350 тыс. тенге соответственно. А в Шымкенте – 100 тыс. тенге, 150 тыс. тенге и 170 тыс. тенге.

В Петропавловске, где цены выросли заметнее всего (на 33%), средняя стоимость аренды 1-комнатных квартир теперь составляет 140 тыс. тенге, 2-комнатных – 150 тыс. тенге, 3-комнатных – 155 тыс. тенге.

Стоимость арендного жилья в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Напомним, что по стоимости арендного жилья Казахстан обгоняет соседние страны.