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Могут ли повысить базовую ставку до конца года в Казахстане

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Монеты тенге на фоне отрицательного графика
Прогноз. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно прогнозам Нацбанка Казахстана, траектория базовой ставки в 2024 году составит от 13,5% до 14,5%. То есть, как больше, так меньше текущих 14,25%. Ожидания экспертов узнали журналисты NUR.KZ.

Базовая ставка используется Национальным банком Казахстана для регулирования денежно-кредитной политики. С ее помощью можно воздействовать на рыночную активность в стране и, соответственно, повлиять на темпы инфляции.

При этом базовая ставка также влияет на рядовых граждан, ведь от нее зависят размеры вознаграждения по депозитам и переплаты по кредитам. Поэтому очень важно понимать, как Нацбанк планирует управлять таким мощным инструментом.

Между тем с сентября текущего года Национальный банк РК начал публиковать свои прогнозы по траектории базовой ставки. В них будут отражаться мнения членов Комитета по денежно-кредитной политике, которые, собственно, и устанавливают базовую ставку в стране.

Напомним, в августе текущего года они приняли решение оставить ее без изменений – на уровне 14,25%.

Что касается возможных изменений в текущем году, то здесь все неоднозначно. Медианный показатель по ставке, согласно прогнозам, составит те же 14,25%. При этом диапазон, в рамках которого базовая ставка может измениться, варьируется от 13,5% до 14,5%.

То есть в 2024 году, скорее всего, серьезных изменений уже не предвидится. Но базовую ставку могут как понизить до 13,5%, так и повысить до 14,5%.

Что касается следующего года, то здесь диапазон еще более широкий – от 9,5% до 13%, а вот медиана составит 11,9%. На 2026 картина похожая: диапазон – от 8,5% до 12%, а медиана – 10%.

Прогноз Нацбанка по поводу траектории базовой ставки
Прогноз по траектории базовой ставки. Инфографика: Национальный банк РК

Впрочем, важно учитывать, что прогноз по траектории базовой ставки – это не обязательство Национального банка по ее строгому удержанию в указанном диапазоне, а оценка изменения ставки, которая необходима для достижения цели по инфляции в 5%. А значит, она может регулярно меняться – все будет зависеть от экономической ситуации в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2159436-mogut-li-povysit-bazovuyu-stavku-v-etom-godu-v-kazahstane/

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