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Курс доллара вновь упал на бирже в Казахстане

Опубликовано:

Доллары США
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара упал на 2 тенге. Такая информация приводится на официальном сайте KASE.

По итогам прошедшей сессии средневзвешенный курс доллара составил 480,40 тенге, снизившись на 2,35 тенге, с момента последних торгов.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 476,20-480 тенге, продажа – 480,20-482,30 тенге;
  • в Астане: покупка – 476,20-477,50 тенге, продажа – 480,20-481,50 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 479,5-480,6 тенге, продажа – 481,5-482,3 тенге;
  • в Астане: покупка – 479 тенге, продажа – 483-484 тенге.

Напомним, что в конце прошлого месяца в Казахстане наблюдалось резкое подорожание доллара - на бирже стоимость "американца" достигла 482 тенге, а в обменниках его продавали за 486 тенге.

Позже председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов прокомментировал ситуацию с курсом валют в Казахстане - он ответил, перевалит ли доллар за 500 тенге.

Сулейменов также ответил на вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге. По его словам, административная девальвация при режиме плавающего курса просто невозможна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2158320-kurs-dollara-upal-na-2-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/

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