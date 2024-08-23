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До 486 тенге поднялся доллар в обменниках в Казахстане

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Деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар резко подорожал в Казахстане - на бирже курс взлетел почти на 4 тенге, подорожание произошло и в казахстанских обменниках, передает NUR.KZ.

По информации Kurs.kz, стоимость "американца" взлетела в Алматы до 486 тенге.

В обменных пунктах южной столицы доллар можно купить в диапазоне от 483 до 486 тенге.

В Шымкенте тоже в некоторых обменниках произошло подорожание до 486 тенге, в мегаполисе он продается в диапазоне от 483,5 до 486 тенге.

В Астане американскую валюту продают за 484 тенге.

Напомним, сегодня в ходе дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже резко подорожала американская валюта - средневзвешенный курс доллара составил 482,78 тенге, повысившись на 3,63 тенге с момента последней сессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2152725-do-486-tenge-podnyalsya-dollar-v-obmennikah-v-kazahstane/

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