Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге, ответил глава Нацбанка

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что некоторые эксперты высказывают мнение, что "доллар за 900 тенге" не сказки, а вполне возможная реальность для Казахстана. Они поинтересовались, есть ли риски девальвации нацвалюты.

Этот вопрос насмешил главу Нацбанка.

"Я прошу прощения, может быть, что даже немножко к этому так отношусь. Но, во-первых, термин "административная девальвация" мне не совсем знаком. Но я понимаю, откуда ветер дует: что по какому-то административному решению в одночасье курс был вот такой, потом кто-то написал, и курс сделали такой, такого не будет", - заявил Тимур Сулейменов.

По его словам, девальвации 2014-2015 годы делались в режиме фиксированного курса.

"Курс держался с 2009 года по 2014 год, 5 или 6 лет он у нас держался на уровне 150 тенге. И он не зависел от того, сколько мы продали, сколько мы купили, какой был экспорт, какой был импорт, какой платежный баланс у нас складывался. Всю вот эту разницу, вот эту дельту компенсировал Национальный банк. Он либо покупал, либо продавал, тратя при этом свои золотовалютные резервы. Это был режим фиксированного валютного курса. В 2015 году мы от него ушли. И мы сказали, что курс будет плавать сам по себе: какой спрос, какое предложение, таким и будет курс", - заявил глава Нацбанка.

В итоге, заверил он, что "административная девальвация при режиме плавающего курса просто невозможна".

"Мы, конечно, можем на эту тему поговорить и с экспертами, которые такие мнения выражают, чтобы мы уже более профессионально, в техническую глубину нырнуть. Я просто еще раз хотел, пользуясь случаем, сказать, что "административной девальвации" при режиме плавающего курса тенге не бывает. У нас есть модели, по своим цифрам мы всегда готовы рассказать и показать", - резюмировал Тимур Сулейменов.

Добавим, также главу Нацбанка спросили, почему новое требование о согласии супруга на кредит распространяется и на бизнесменов - и не убьет ли это бизнес. Тимур Сулейменов ответил, что речь идет о потребительских кредитах, но за предметными разъяснениями лучше обращаться в АРРФР.

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