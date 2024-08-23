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Доллар подорожал почти на 4 тенге на бирже в Казахстане

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Девушка считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в ходе дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже резко подорожала американская валюта, почти на 4 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 482,78 тенге, повысившись на 3,63 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 480-481,5 тенге, продажа – 483,9-485 тенге;
  • в Астане: покупка – 480-481 тенге, продажа – 484-485 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 480-482 тенге, продажа – 483-486 тенге;
  • в Астане: покупка – 479 тенге, продажа – 484 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2152689-dollar-rezko-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane/

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