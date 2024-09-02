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Будет ли доллар по 500 тенге, рассказал глава Нацбанка

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Кассир считает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов прокомментировал ситуацию с курсом валют в Казахстане - он ответил, перевалит ли доллар за 500 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как вы знаете, сейчас 482- 483 тенге на бирже (курс доллара - прим. ред.), в принципе, это уровень, который мы наблюдали и пару недель назад", - сказал Сулейменов.

Он также ответил на вопрос о том, сможет ли курс доллара подняться до 500 тенге.

"Нет, мы не видим таких факторов, чтобы он пробил 500", - пояснил глава НБК.

Также у него спросили касательно курса евро, может ли он дойти до 600 тенге.

"Мы больше таргетируем пару тенге - доллар, это для нас более важно, потому что большинство международных торговых операции проходит через пару тенге - доллар", - пояснил Тимур Сулейменов.

Напомним, что около двух недель назад в Казахстане наблюдалось резкое подорожание доллара - на бирже стоимость "американца" достигла 482 тенге, а в обменниках его продавали за 486 тенге.

Отметим, что в результате дневных торгов 2 сентября на KASE средневзвешенный курс доллара установился на отметке 482,53 тенге, повысившись на 0,93 тенге с момента последней сессии (29 августа). За последний месяц стоимость "американца" выросла почти на 5 тенге.

Также напомним, на прошлой неделе глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге. По его словам, административная девальвация при режиме плавающего курса просто невозможна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2156176-budet-li-dollar-po-500-tenge-rasskazal-glava-nacbanka/

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