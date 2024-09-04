На сколько зарплаты врачей меньше, чем в среднем по Казахстану

Средняя зарплата по Казахстану превышает 400 тыс. тенге. Доходы в сфере здравоохранения и социального обслуживания при этом отстают сразу на 22%. Сколько в среднем получают врачи, читайте на NUR.KZ.

Во втором квартале 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане впервые превысила 400 тысяч, составив 403 251 тенге. Впрочем, далеко не все специалисты могут рассчитывать на такие оклады.

Например, ранее стало известно, что зарплаты учителей заметно уступают среднему показателю. А как отметили аналитики портала ranking.kz, похожая ситуация также наблюдается в здравоохранении и социальном обслуживании населения.

Здесь доходы специалистов в среднем на 22% меньше, чем в среднем по экономике – во втором квартале текущего года средняя зарплата в сфере составила лишь 315 тыс. тенге.

Те работники, которые непосредственно заняты в области здравоохранения, в среднем получали 320,2 тыс. тенге. В том числе:

работники больничных организаций – 335,6 тыс. тенге;

работники сектора врачебной практики и стоматологии – 302,3 тыс. тенге;

работники прочих сфер в области здравоохранения – 292,9 тыс. тенге.

Заработные платы работников в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания во втором квартале 2024 года в среднем составили 251,2 тыс. тенге, а без обеспечения проживания – 242,9 тыс. тенге.

Зарплаты в сфере здравоохранения Кахастана. Инфографика: ranking.kz

Отличаются зарплаты не только в зависимости от специальности и должности, но и от региона. Так, наибольшая заработная плата была зарегистрирована у столичных работников сферы здравоохранения и социального обслуживания населения – 402,8 тыс. тенге.

Следом идут Алматы (335,7 тыс. тенге) и область Ұлытау (324,3 тыс. тенге). Наименьшие оклады получали работники в Жамбылской области (276,5 тыс. тенге).

Зарплаты медиков в регионах Казахстана. Инфографика: ranking.kz

В целом же за последний год номинальные зарплаты в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения Казахстана выросли на 5,6%. Что касается реальных окладов, где учитывается рост с учетом инфляции, то они за год просели на 2,7%. Другими словами, покупательная способность зарплат снизилась.

Напомним, ранее также стало известно количество казахстанцев, которые зарабатывают не более 100 тыс. тенге в месяц.