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30 лет независимости Казахстана

Реальные зарплаты практически не растут в Казахстане

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средняя зарплата в Казахстане за год выросла на 17,1%. Но ее реальный показатель практически стоит на месте – рост всего 0,9%. О том, как обстоят дела в других странах ЕАЭС, узнали журналисты NUR.KZ.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане стабильно растет. Так, например, в третьем квартале 2023 года она составила 350 542 тенге.

А в период с января по сентябрь, по данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), ее размер был равен 350 487 тенге. Это сразу на 17,1% больше средней зарплаты в аналогичном периоде 2022 года.

Однако этого роста сами граждане страны могут не замечать. Дело в том, что номинальный показатель не учитывает многие факторы, в том числе рост цен на товары и услуги в стране.

Инфляция при этом заложена в индексе реальной среднемесячной заработной платы, и она практически не растет в Казахстане.

По данным ЕЭК, рост реальных зарплат казахстанцев за январь-сентябрь 2023 года за минусом индекса потребительских цен в этот же период составил всего 0,7%. Это самый низкий показатель среди всех стран Евразийского экономического союза.

Так, например, в Армении реальные зарплаты за год выросли на 13,4%, в Беларуси – на 10,1%, в Кыргызстане – на 10,7%, а в России – на 7,4%.

Рост номинальной и реальной зарплат в странах ЕАЭС
Рост номинальной и реальной зарплат в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Впрочем, следует учитывать, что ситуация в стране заметно улучшилась. Еще недавно казахстанцы и вовсе теряли покупательную способность своих зарплат из-за того, что их рост сильно проигрывал инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2048584-realnye-zarplaty-prakticheski-ne-rastut-v-kazahstane/

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