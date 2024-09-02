Что сильнее всего подорожало в Казахстане

Несмотря на очередное снижение инфляции, многие товары и услуги в Казахстане продолжают дорожать. Особенно это касается сферы платных услуг. О том, что сильнее всего выросло в цене, читайте на NUR.KZ.
- Годовая инфляция в Казахстане снизилась до 8,4%, но многие товары и услуги продолжают дорожать, особенно в сфере платных услуг.
- Среди продуктов питания за год сильнее всего выросли цены на бананы (28,3%), помидоры (24,9%) и огурцы (21,6%), а среди непродовольственных товаров - на медикаменты (ацетилсалициловая кислота подорожала на 58,5%).
- В сфере платных услуг наибольший рост цен за год наблюдался в коммунальных услугах: центральное отопление (33%), вывоз мусора (23,5%) и водоотведение (22,9%).
По итогам августа годовая инфляция в Казахстане опустилась до 8,4%. За месяц цены в среднем выросли на 0,6%. При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, в каждой из категорий есть свои лидеры по росту цен.
Как изменились цены на продовольственные товары
За месяц
Продукты питания за месяц в среднем в цене не изменились. В августе сильнее всего выросли цены на апельсины (на 4,2%). Следом идут белокочанная капуста и подсолнечное масло (по 2,2%), а также репчатый лук (на 1,9%).
При этом за месяц снизились цены на виноград (на 10%), сладкий перец (на 8,6%), помидоры (на 7,8%), огурцы (на 6,1%), гречневую крупу (на 3,6%) и свеклу (на 3,2%).
За год
В годовом разрезе продукты питания подорожали на 5,5%. Сильнее всего выросли в цене бананы – на 28,3%. Далее идут помидоры – на 24,9%, огурцы и оливковое масло – по 21,6%, а также виноград – на 21,2%.
Вместе с тем по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года стали дешевле капуста (на 27,6%), гречневая крупа (на 23,4%), подсолнечное масло (на 17,2%) и репчатый лук (на 14,2%).
Как изменились цены на непродовольственные товары
За месяц
Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,8%. Сильнее всего выросли цены на школьные рюкзаки (на 4,7%), детскую одежду (на 1,8%), детскую обувь (на 1,3%), канцелярские товары (на 1,1%), а также на сжиженный газ в баллонах (на 1,7%).
За год
В годовой динамике цены на непродовольственные товары выросли на 7,7%. Заметно подорожали медикаменты: ацетилсалициловая кислота – на 58,5%, активированный уголь – на 30,4%, "Хилак форте" – на 24,3%, а парацетамол – на 20,1%.
Также согласно данным Бюро национальной статистики, одежда подорожала на 10,5%, а обувь – на 11,9%. Также выросли в цене товары личного потребления – на 7,8%. А вот моющие средства, наоборот, за год стали на 1,6% дешевле.
|Товары и услуги
|Рост цен за год (%)
|Продовольственные товары
|5,5
|Хлебобулочные изделия и крупы
|6,0
|Мясо и мясопродукты
|3,8
|Молочные продукты
|5,4
|Яйца
|8,6
|Масла и жиры
|-2,7
|Фрукты и овощи
|6,5
|Сахар
|-3,5
|Безалкогольные напитки
|8,1
|Непродовольственные товары
|7,7
|Одежда
|10,5
|Обувь
|11,9
|Моющие средства
|-1,6
|Бензин
|0,8
|Товары личного пользования
|7,8
|Платные услуги
|13,6
|Оплата за содержание жилища
|8,5
|Аренда жилья
|12,4
|Обслуживание и ремонт жилых помещений
|6,9
|Холодная вода
|21,9
|Горячая вода
|20,2
|Вывоз мусора
|23,5
|Водоотведение
|22,9
|Электроэнергия
|22,8
|Газ
|12,0
|Отопление центральное
|33,0
|Твердое топливо
|10,3
|Домофон
|6,9
|По данным Бюро национальной статистики
Как изменились цены на платные услуги
За месяц
Сфера платных услуг подорожала на 1,1% за месяц. Заметно выросли тарифы на "коммуналку". Так, водоотведение подорожало на 1,6%, а холодная вода – на 0,9%. Проезд в автобусах подорожал на 9,3%, а в такси – на 1,8%. Повышение цен также отмечено на аренду жилья – на 1,4%.
За год
За год цены в сфере платных услуг выросли сразу на 13,6%. Тарифы на центральное отопление повысились на 33%, вывоз мусора – на 23,5%, водоотведение – на 22,9%, электроэнергию – на 22,8%, холодную воду – на 21,9%, а горячую воду – на 20,2%.
Услуги здравоохранения за год подорожали на 12%, а связи – на 14,9%. Арендное жилье в среднем теперь стоит дороже на 12,4%, чем год назад. Напомним, в августе началось "сезонное подорожание" аренды, которое связано с наплывом студентов в крупные города.
Таким образом, хоть годовая инфляция в стране снова начала снижаться, в действительности это не значит, что цены на товары и услуги в Казахстане начали падать. Даже наоборот, в целом жизнь в стране стала заметно дороже.
Также следует учитывать, что при определении инфляции учитываются не все товары и услуги. Наблюдения ведутся лишь по 508 позициям: 42% – продукты питания, 29,8% – непродовольственные товары и 28,2% – платные услуги.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2156112-chto-silnee-vsego-podorozhalo-v-kazahstane/