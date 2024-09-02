Что сильнее всего подорожало в Казахстане

Несмотря на очередное снижение инфляции, многие товары и услуги в Казахстане продолжают дорожать. Особенно это касается сферы платных услуг. О том, что сильнее всего выросло в цене, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Годовая инфляция в Казахстане снизилась до 8,4%, но многие товары и услуги продолжают дорожать, особенно в сфере платных услуг.

Среди продуктов питания за год сильнее всего выросли цены на бананы (28,3%), помидоры (24,9%) и огурцы (21,6%), а среди непродовольственных товаров - на медикаменты (ацетилсалициловая кислота подорожала на 58,5%).

В сфере платных услуг наибольший рост цен за год наблюдался в коммунальных услугах: центральное отопление (33%), вывоз мусора (23,5%) и водоотведение (22,9%).

По итогам августа годовая инфляция в Казахстане опустилась до 8,4%. За месяц цены в среднем выросли на 0,6%. При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, в каждой из категорий есть свои лидеры по росту цен.

Как изменились цены на продовольственные товары

За месяц

Продукты питания за месяц в среднем в цене не изменились. В августе сильнее всего выросли цены на апельсины (на 4,2%). Следом идут белокочанная капуста и подсолнечное масло (по 2,2%), а также репчатый лук (на 1,9%).

При этом за месяц снизились цены на виноград (на 10%), сладкий перец (на 8,6%), помидоры (на 7,8%), огурцы (на 6,1%), гречневую крупу (на 3,6%) и свеклу (на 3,2%).

За год

В годовом разрезе продукты питания подорожали на 5,5%. Сильнее всего выросли в цене бананы – на 28,3%. Далее идут помидоры – на 24,9%, огурцы и оливковое масло – по 21,6%, а также виноград – на 21,2%.

Вместе с тем по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года стали дешевле капуста (на 27,6%), гречневая крупа (на 23,4%), подсолнечное масло (на 17,2%) и репчатый лук (на 14,2%).

Как изменились цены на непродовольственные товары

За месяц

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,8%. Сильнее всего выросли цены на школьные рюкзаки (на 4,7%), детскую одежду (на 1,8%), детскую обувь (на 1,3%), канцелярские товары (на 1,1%), а также на сжиженный газ в баллонах (на 1,7%).

За год

В годовой динамике цены на непродовольственные товары выросли на 7,7%. Заметно подорожали медикаменты: ацетилсалициловая кислота – на 58,5%, активированный уголь – на 30,4%, "Хилак форте" – на 24,3%, а парацетамол – на 20,1%.

Также согласно данным Бюро национальной статистики, одежда подорожала на 10,5%, а обувь – на 11,9%. Также выросли в цене товары личного потребления – на 7,8%. А вот моющие средства, наоборот, за год стали на 1,6% дешевле.

Товары и услуги Рост цен за год (%) Продовольственные товары 5,5 Хлебобулочные изделия и крупы 6,0 Мясо и мясопродукты 3,8 Молочные продукты 5,4 Яйца 8,6 Масла и жиры -2,7 Фрукты и овощи 6,5 Сахар -3,5 Безалкогольные напитки 8,1 Непродовольственные товары 7,7 Одежда 10,5 Обувь 11,9 Моющие средства -1,6 Бензин 0,8 Товары личного пользования 7,8 Платные услуги 13,6 Оплата за содержание жилища 8,5 Аренда жилья 12,4 Обслуживание и ремонт жилых помещений 6,9 Холодная вода 21,9 Горячая вода 20,2 Вывоз мусора 23,5 Водоотведение 22,9 Электроэнергия 22,8 Газ 12,0 Отопление центральное 33,0 Твердое топливо 10,3 Домофон 6,9 По данным Бюро национальной статистики

Как изменились цены на платные услуги

За месяц

Сфера платных услуг подорожала на 1,1% за месяц. Заметно выросли тарифы на "коммуналку". Так, водоотведение подорожало на 1,6%, а холодная вода – на 0,9%. Проезд в автобусах подорожал на 9,3%, а в такси – на 1,8%. Повышение цен также отмечено на аренду жилья – на 1,4%.

За год

За год цены в сфере платных услуг выросли сразу на 13,6%. Тарифы на центральное отопление повысились на 33%, вывоз мусора – на 23,5%, водоотведение – на 22,9%, электроэнергию – на 22,8%, холодную воду – на 21,9%, а горячую воду – на 20,2%.

Услуги здравоохранения за год подорожали на 12%, а связи – на 14,9%. Арендное жилье в среднем теперь стоит дороже на 12,4%, чем год назад. Напомним, в августе началось "сезонное подорожание" аренды, которое связано с наплывом студентов в крупные города.

Таким образом, хоть годовая инфляция в стране снова начала снижаться, в действительности это не значит, что цены на товары и услуги в Казахстане начали падать. Даже наоборот, в целом жизнь в стране стала заметно дороже.

Также следует учитывать, что при определении инфляции учитываются не все товары и услуги. Наблюдения ведутся лишь по 508 позициям: 42% – продукты питания, 29,8% – непродовольственные товары и 28,2% – платные услуги.