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Рост цен снова снизился в Казахстане

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Женщина держит в руках чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

После резкого взлета годовая инфляция в Казахстане начала опускаться и сейчас вернулась к своему прежнему значению в 8,4%. Как росли цены в августе 2024 года, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам августа текущего года годовая инфляция в Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, установилась на уровне 8,4%.

Таким образом, после резкого роста в июле (до 8,6%), годовой показатель просто "откатился" к предыдущему уровню – в июне инфляция также составляла 8,4%, а перед этим непрерывно снижалась более года.

При этом снижение годовой инфляции не является признаком снижения цен в стране. В августе товары и услуги подорожали в среднем на 0,6%. Сильнее всего выросли цены в сфере платных услуг – сразу на 1,1%. Следом идут непродовольственные товары – плюс 0,8%, а вот продукты питания за месяц в среднем не изменились в цене.

Примечательно, что в августе ускорился рост цен на непродовольственные товары, а вот на платные услуги, наоборот, замедлился.

Впрочем, важно учитывать тот факт, что в каждом из регионов наблюдается своя инфляция. Например, лидером по месячному росту цен стал Алматы – плюс 1,2%. В Астане он составил 0,4%, а в Шымкенте – плюс 0,3%. Наименьшая инфляция зафиксирован в Алматинской области – всего 0,1% за месяц.

В годовом разрезе лидерство держит Астана – 10,5%, а "дышит в спину" ей Мангистауская область – 10,2%. В Алматы товары и услуги стоят на 8,6% дороже, чем год назад, а в Шымкенте – на 7,5%. Наименьшая инфляция зафиксирована в также в Алматинской области – всего 5,2% за год.

Регион Инфляция в Казахстане
За месяц За год
Республика Казахстан 0,6% 8,4%
Абай 0,7% 8,1%
Акмолинская 0,3% 8,2%
Актюбинская 0,5% 8,6%
Алматинская 0,1% 5,2%
Атырауская 0,8% 9,4%
Западно-Казахстанская 0,6% 9,0%
Жамбылская 0,4% 7,4%
Жетісу 0,3% 8,3%
Карагандинская 0,2% 9,4%
Костанайская 0,5% 7,8%
Кызылординская 0,7% 7,7%
Мангистауская 0,3% 10,2%
Павлодарская 0,2% 9,6%
Северо-Казахстанская 0,5% 9,1%
Туркестанская 0,9% 7,5%
Ұлытау 0,2% 6,6%
Восточно-Казахстанская 0,8% 9,2%
Астана 0,4% 10,5%
Алматы 1,2% 8,6%
Шымкент 0,3% 7,5%
По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, инфляция в Казахстане, несмотря на резкое повышение по итогам июля, снова продолжила снижаться. Впрочем, важно отметить тот факт, что в целом жизнь в стране все равно заметно подорожала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2156068-ros-cen-snova-snizilsya-v-kazahstane/

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