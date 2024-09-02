Рост цен снова снизился в Казахстане

После резкого взлета годовая инфляция в Казахстане начала опускаться и сейчас вернулась к своему прежнему значению в 8,4%. Как росли цены в августе 2024 года, узнали журналисты NUR.KZ.
По итогам августа текущего года годовая инфляция в Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, установилась на уровне 8,4%.
Таким образом, после резкого роста в июле (до 8,6%), годовой показатель просто "откатился" к предыдущему уровню – в июне инфляция также составляла 8,4%, а перед этим непрерывно снижалась более года.
При этом снижение годовой инфляции не является признаком снижения цен в стране. В августе товары и услуги подорожали в среднем на 0,6%. Сильнее всего выросли цены в сфере платных услуг – сразу на 1,1%. Следом идут непродовольственные товары – плюс 0,8%, а вот продукты питания за месяц в среднем не изменились в цене.
Примечательно, что в августе ускорился рост цен на непродовольственные товары, а вот на платные услуги, наоборот, замедлился.
Впрочем, важно учитывать тот факт, что в каждом из регионов наблюдается своя инфляция. Например, лидером по месячному росту цен стал Алматы – плюс 1,2%. В Астане он составил 0,4%, а в Шымкенте – плюс 0,3%. Наименьшая инфляция зафиксирован в Алматинской области – всего 0,1% за месяц.
В годовом разрезе лидерство держит Астана – 10,5%, а "дышит в спину" ей Мангистауская область – 10,2%. В Алматы товары и услуги стоят на 8,6% дороже, чем год назад, а в Шымкенте – на 7,5%. Наименьшая инфляция зафиксирована в также в Алматинской области – всего 5,2% за год.
|Регион
|Инфляция в Казахстане
|За месяц
|За год
|Республика Казахстан
|0,6%
|8,4%
|Абай
|0,7%
|8,1%
|Акмолинская
|0,3%
|8,2%
|Актюбинская
|0,5%
|8,6%
|Алматинская
|0,1%
|5,2%
|Атырауская
|0,8%
|9,4%
|Западно-Казахстанская
|0,6%
|9,0%
|Жамбылская
|0,4%
|7,4%
|Жетісу
|0,3%
|8,3%
|Карагандинская
|0,2%
|9,4%
|Костанайская
|0,5%
|7,8%
|Кызылординская
|0,7%
|7,7%
|Мангистауская
|0,3%
|10,2%
|Павлодарская
|0,2%
|9,6%
|Северо-Казахстанская
|0,5%
|9,1%
|Туркестанская
|0,9%
|7,5%
|Ұлытау
|0,2%
|6,6%
|Восточно-Казахстанская
|0,8%
|9,2%
|Астана
|0,4%
|10,5%
|Алматы
|1,2%
|8,6%
|Шымкент
|0,3%
|7,5%
|По данным Бюро национальной статистики
Таким образом, инфляция в Казахстане, несмотря на резкое повышение по итогам июля, снова продолжила снижаться. Впрочем, важно отметить тот факт, что в целом жизнь в стране все равно заметно подорожала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2156068-ros-cen-snova-snizilsya-v-kazahstane/