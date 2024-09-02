Рост цен снова снизился в Казахстане

После резкого взлета годовая инфляция в Казахстане начала опускаться и сейчас вернулась к своему прежнему значению в 8,4%. Как росли цены в августе 2024 года, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам августа текущего года годовая инфляция в Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, установилась на уровне 8,4%.

Таким образом, после резкого роста в июле (до 8,6%), годовой показатель просто "откатился" к предыдущему уровню – в июне инфляция также составляла 8,4%, а перед этим непрерывно снижалась более года.

При этом снижение годовой инфляции не является признаком снижения цен в стране. В августе товары и услуги подорожали в среднем на 0,6%. Сильнее всего выросли цены в сфере платных услуг – сразу на 1,1%. Следом идут непродовольственные товары – плюс 0,8%, а вот продукты питания за месяц в среднем не изменились в цене.

Примечательно, что в августе ускорился рост цен на непродовольственные товары, а вот на платные услуги, наоборот, замедлился.

Впрочем, важно учитывать тот факт, что в каждом из регионов наблюдается своя инфляция. Например, лидером по месячному росту цен стал Алматы – плюс 1,2%. В Астане он составил 0,4%, а в Шымкенте – плюс 0,3%. Наименьшая инфляция зафиксирован в Алматинской области – всего 0,1% за месяц.

В годовом разрезе лидерство держит Астана – 10,5%, а "дышит в спину" ей Мангистауская область – 10,2%. В Алматы товары и услуги стоят на 8,6% дороже, чем год назад, а в Шымкенте – на 7,5%. Наименьшая инфляция зафиксирована в также в Алматинской области – всего 5,2% за год.

Регион Инфляция в Казахстане За месяц За год Республика Казахстан 0,6 % 8,4 % Абай 0,7 % 8,1 % Акмолинская 0,3 % 8,2 % Актюбинская 0,5 % 8,6 % Алматинская 0,1 % 5,2 % Атырауская 0,8 % 9,4 % Западно-Казахстанская 0,6 % 9 ,0% Жамбылская 0,4 % 7,4 % Жетісу 0,3 % 8,3 % Карагандинская 0,2 % 9,4 % Костанайская 0,5 % 7,8 % Кызылординская 0,7 % 7,7 % Мангистауская 0,3 % 10,2 % Павлодарская 0,2 % 9,6 % Северо-Казахстанская 0,5 % 9,1 % Туркестанская 0,9 % 7,5 % Ұлытау 0,2 % 6,6 % Восточно-Казахстанская 0,8 % 9,2 % Астана 0,4 % 10,5 % Алматы 1,2 % 8,6 % Шымкент 0,3 % 7,5 % По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, инфляция в Казахстане, несмотря на резкое повышение по итогам июля, снова продолжила снижаться. Впрочем, важно отметить тот факт, что в целом жизнь в стране все равно заметно подорожала.