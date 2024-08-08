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Зарплаты выросли в небольших компаниях Казахстана

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Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Малый бизнес стал предлагать казахстанцам более привлекательные зарплаты – за год они в среднем выросли на 14%, до 304 тенге. О том, каким специалистам готовы платить больше, читайте на NUR.KZ.

Обычно малый бизнес не может предложить своим работникам такие же большие оклады, которые обещают платить в крупных компаниях и предприятиях. Данная ситуация отражается и в статистике.

Так, если в первом квартале 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане без учета малых предприятий составляла 382 279 тенге, то при включении их в статистику средняя сумма уменьшилась до 360 631 тенге.

Впрочем, как отмечают аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter, ситуация с зарплатами в малом бизнесе постепенно меняется – предприниматели стали чаще предлагать более высокие оклады своим потенциальным работникам.

"Средняя предлагаемая заработная плата для работников малого бизнеса в первом полугодии 2024 года составила 304 тысячи тенге, что на 14% больше, чем в прошлом году (267 тысяч тенге). В Алматы и Астане показатели выше среднего по стране – 326 290 и 320 502 тенге соответственно", – отметили аналитики.

При этом важно понимать, что размер зарплат зависит от сферы деятельности. Например, самые большие оклады готовы платить руководителям, то есть менеджерам высшего и среднего звена – в среднем 607 271 тенге.

При этом здесь достаточно высокий и медианный показатель – 492 189 тенге. Буквально это значит, что половине соискателей на должность руководителя готовы платить больше этой суммы.

А вот самые низкие предлагаемые зарплаты были зафиксированы в сфере безопасности – всего 227 867 тенге в среднем и 175 210 тенге по медиане.

Средние и медианные предлагаемые зарплаты в малом бизнесе Казахстана, по данным HeadHunter
Профобласть Средняя Медианная
Высший и средний менеджмент 607 271₸ 492 189₸
Стратегия, инвестиции, консалтинг 433 253₸ 375 664₸
Автомобильный бизнес 454 131₸ 369 303₸
Строительство, недвижимость 485 236₸ 368 614₸
Добыча сырья 387 244₸ 350 520₸
Маркетинг, реклама, PR 418 937₸ 343 060₸
Спортклубы, фитнес, салоны красоты 410 416₸ 327 152₸
Информационные технологии 424 564₸ 326 288₸
Продажи, обслуживание клиентов 440 288₸ 320 240₸
Производство, сервисное обслуживание 360 555₸ 315 994₸
Сельское хозяйство 363 190₸ 314 956₸
Закупки 375 742₸ 300 015₸
Финансы, бухгалтерия 337 772₸ 299 827₸
Управление персоналом, тренинги 329 747₸ 299 182₸
Юристы 302 821₸ 284 987₸
Транспорт, логистика, перевозки 333 160₸ 277 865₸
Рабочий персонал 322 121₸ 274 480₸
Другое 324 938₸ 257 012₸
Искусство, развлечения, массмедиа 304 604₸ 251 980₸
Туризм, гостиницы, рестораны 280 376₸ 244 325₸
Розничная торговля 461 772₸ 227 522₸
Медицина, фармацевтика 286 980₸ 225 758₸
Домашний, обслуживающий персонал 254 479₸ 222 498₸
Наука, образование 241 367₸ 221 263₸
Административный персонал 245 764₸ 218 040₸
Страхование 222 023₸ 176 875₸
Безопасность 227 867₸ 175 120₸

В целом важно отметить тот факт, что даже представители малого бизнеса понимают важность повышения заработной платы. Особенно в первой половине 2024 года отметились работодатели в автомобильном бизнесе, где предлагаемые оклады выросли на 18%, а также из сфер логистики (рост на 16%) и розничной торговли (рост на 15%).

Напомним, ранее также стало известно, что иностранные работодатели, которые ведут бизнес в Казахстане, в среднем предлагают зарплаты сразу в два раза выше, чем отечественные компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2146248-kakie-zarplaty-predlagaet-malyy-biznes-v-kazahstane/

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