Зарплаты выросли в небольших компаниях Казахстана

Малый бизнес стал предлагать казахстанцам более привлекательные зарплаты – за год они в среднем выросли на 14%, до 304 тенге. О том, каким специалистам готовы платить больше, читайте на NUR.KZ.

Обычно малый бизнес не может предложить своим работникам такие же большие оклады, которые обещают платить в крупных компаниях и предприятиях. Данная ситуация отражается и в статистике.

Так, если в первом квартале 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане без учета малых предприятий составляла 382 279 тенге, то при включении их в статистику средняя сумма уменьшилась до 360 631 тенге.

Впрочем, как отмечают аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter, ситуация с зарплатами в малом бизнесе постепенно меняется – предприниматели стали чаще предлагать более высокие оклады своим потенциальным работникам.

"Средняя предлагаемая заработная плата для работников малого бизнеса в первом полугодии 2024 года составила 304 тысячи тенге, что на 14% больше, чем в прошлом году (267 тысяч тенге). В Алматы и Астане показатели выше среднего по стране – 326 290 и 320 502 тенге соответственно", – отметили аналитики.

При этом важно понимать, что размер зарплат зависит от сферы деятельности. Например, самые большие оклады готовы платить руководителям, то есть менеджерам высшего и среднего звена – в среднем 607 271 тенге.

При этом здесь достаточно высокий и медианный показатель – 492 189 тенге. Буквально это значит, что половине соискателей на должность руководителя готовы платить больше этой суммы.

А вот самые низкие предлагаемые зарплаты были зафиксированы в сфере безопасности – всего 227 867 тенге в среднем и 175 210 тенге по медиане.

Средние и медианные предлагаемые зарплаты в малом бизнесе Казахстана, по данным HeadHunter Профобласть Средняя Медианная Высший и средний менеджмент 607 271₸ 492 189₸ Стратегия, инвестиции, консалтинг 433 253₸ 375 664₸ Автомобильный бизнес 454 131₸ 369 303₸ Строительство, недвижимость 485 236₸ 368 614₸ Добыча сырья 387 244₸ 350 520₸ Маркетинг, реклама, PR 418 937₸ 343 060₸ Спортклубы, фитнес, салоны красоты 410 416₸ 327 152₸ Информационные технологии 424 564₸ 326 288₸ Продажи, обслуживание клиентов 440 288₸ 320 240₸ Производство, сервисное обслуживание 360 555₸ 315 994₸ Сельское хозяйство 363 190₸ 314 956₸ Закупки 375 742₸ 300 015₸ Финансы, бухгалтерия 337 772₸ 299 827₸ Управление персоналом, тренинги 329 747₸ 299 182₸ Юристы 302 821₸ 284 987₸ Транспорт, логистика, перевозки 333 160₸ 277 865₸ Рабочий персонал 322 121₸ 274 480₸ Другое 324 938₸ 257 012₸ Искусство, развлечения, массмедиа 304 604₸ 251 980₸ Туризм, гостиницы, рестораны 280 376₸ 244 325₸ Розничная торговля 461 772₸ 227 522₸ Медицина, фармацевтика 286 980₸ 225 758₸ Домашний, обслуживающий персонал 254 479₸ 222 498₸ Наука, образование 241 367₸ 221 263₸ Административный персонал 245 764₸ 218 040₸ Страхование 222 023₸ 176 875₸ Безопасность 227 867₸ 175 120₸

В целом важно отметить тот факт, что даже представители малого бизнеса понимают важность повышения заработной платы. Особенно в первой половине 2024 года отметились работодатели в автомобильном бизнесе, где предлагаемые оклады выросли на 18%, а также из сфер логистики (рост на 16%) и розничной торговли (рост на 15%).

Напомним, ранее также стало известно, что иностранные работодатели, которые ведут бизнес в Казахстане, в среднем предлагают зарплаты сразу в два раза выше, чем отечественные компании.