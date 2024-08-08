Зарплаты выросли в небольших компаниях Казахстана

Малый бизнес стал предлагать казахстанцам более привлекательные зарплаты – за год они в среднем выросли на 14%, до 304 тенге. О том, каким специалистам готовы платить больше, читайте на NUR.KZ.
Обычно малый бизнес не может предложить своим работникам такие же большие оклады, которые обещают платить в крупных компаниях и предприятиях. Данная ситуация отражается и в статистике.
Так, если в первом квартале 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане без учета малых предприятий составляла 382 279 тенге, то при включении их в статистику средняя сумма уменьшилась до 360 631 тенге.
Впрочем, как отмечают аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter, ситуация с зарплатами в малом бизнесе постепенно меняется – предприниматели стали чаще предлагать более высокие оклады своим потенциальным работникам.
"Средняя предлагаемая заработная плата для работников малого бизнеса в первом полугодии 2024 года составила 304 тысячи тенге, что на 14% больше, чем в прошлом году (267 тысяч тенге). В Алматы и Астане показатели выше среднего по стране – 326 290 и 320 502 тенге соответственно", – отметили аналитики.
При этом важно понимать, что размер зарплат зависит от сферы деятельности. Например, самые большие оклады готовы платить руководителям, то есть менеджерам высшего и среднего звена – в среднем 607 271 тенге.
При этом здесь достаточно высокий и медианный показатель – 492 189 тенге. Буквально это значит, что половине соискателей на должность руководителя готовы платить больше этой суммы.
А вот самые низкие предлагаемые зарплаты были зафиксированы в сфере безопасности – всего 227 867 тенге в среднем и 175 210 тенге по медиане.
|Средние и медианные предлагаемые зарплаты в малом бизнесе Казахстана, по данным HeadHunter
|Профобласть
|Средняя
|Медианная
|Высший и средний менеджмент
|607 271₸
|492 189₸
|Стратегия, инвестиции, консалтинг
|433 253₸
|375 664₸
|Автомобильный бизнес
|454 131₸
|369 303₸
|Строительство, недвижимость
|485 236₸
|368 614₸
|Добыча сырья
|387 244₸
|350 520₸
|Маркетинг, реклама, PR
|418 937₸
|343 060₸
|Спортклубы, фитнес, салоны красоты
|410 416₸
|327 152₸
|Информационные технологии
|424 564₸
|326 288₸
|Продажи, обслуживание клиентов
|440 288₸
|320 240₸
|Производство, сервисное обслуживание
|360 555₸
|315 994₸
|Сельское хозяйство
|363 190₸
|314 956₸
|Закупки
|375 742₸
|300 015₸
|Финансы, бухгалтерия
|337 772₸
|299 827₸
|Управление персоналом, тренинги
|329 747₸
|299 182₸
|Юристы
|302 821₸
|284 987₸
|Транспорт, логистика, перевозки
|333 160₸
|277 865₸
|Рабочий персонал
|322 121₸
|274 480₸
|Другое
|324 938₸
|257 012₸
|Искусство, развлечения, массмедиа
|304 604₸
|251 980₸
|Туризм, гостиницы, рестораны
|280 376₸
|244 325₸
|Розничная торговля
|461 772₸
|227 522₸
|Медицина, фармацевтика
|286 980₸
|225 758₸
|Домашний, обслуживающий персонал
|254 479₸
|222 498₸
|Наука, образование
|241 367₸
|221 263₸
|Административный персонал
|245 764₸
|218 040₸
|Страхование
|222 023₸
|176 875₸
|Безопасность
|227 867₸
|175 120₸
В целом важно отметить тот факт, что даже представители малого бизнеса понимают важность повышения заработной платы. Особенно в первой половине 2024 года отметились работодатели в автомобильном бизнесе, где предлагаемые оклады выросли на 18%, а также из сфер логистики (рост на 16%) и розничной торговли (рост на 15%).
Напомним, ранее также стало известно, что иностранные работодатели, которые ведут бизнес в Казахстане, в среднем предлагают зарплаты сразу в два раза выше, чем отечественные компании.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2146248-kakie-zarplaty-predlagaet-malyy-biznes-v-kazahstane/