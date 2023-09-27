Какие зарплаты обещают работникам с опытом и без в Казахстане

Казахстанцам без опыта работы работодатели не готовы платить большие зарплаты. Средний оклад составляет лишь 195 тыс. тенге. Сколько предлагают опытным работникам, узнали журналисты NUR.KZ.

Найти высокооплачиваемую работу удается не всем казахстанцам. Половина официально трудоустроенных граждан страны без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, по данным Бюро национальной статистики, получает менее 240 779 тенге.

При этом следует понимать, что казахстанцам без опыта работы, как правило, работодатели предлагают гораздо меньше, чем работникам со стажем.

Как выяснили аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter, среди предложенных на ней вакансий специалистам, которые ранее не были трудоустроены, в среднем предлагают всего 195 тыс. тенге.

Это почти в два раза меньше средней номинальной зарплаты во втором квартале 2023 года (365 502 тенге). При этом стоит отметить, что эта сумма на 11% больше прошлогодней. Всего же на сайте опубликовано 46 тыс. активных вакансий, и лишь 25% из них подходят для граждан без опыта работы.

Как отмечают аналитики, самое частое требование, встречающееся в 50% запросов работодателей – это наличие опыта от 1 года до 3 лет. В среднем им предлагают оклады в районе 248 тыс. тенге, что на 4% больше прошлогоднего показателя.

B 5% вакансий требуются соискатели с опытом работы более 6 лет. Средний размер предлагаемого им оклада составляет порядка 477 тыс. тенге – на 7% больше, чем годом ранее.

В остальных 20% вакансиях требуют опыт работы от 3 до 6 лет. Размер зарплат в таких вакансиях, скорее всего, варьируется между верхним и нижним пределами в предыдущих категориях.

Таким образом, можно отметить, что в Казахстане многие компании готовы принять специалиста без опыта работы, однако предлагаемые им зарплаты в среднем на 282 тысяч тенге меньше, чем у работников со стажем.

Большая доля компаний, готовых принять специалиста без опыта работы, между тем сосредоточена в розничной торговле, а специалистов с обширным опытом чаще ищут в сфере строительства и недвижимости.