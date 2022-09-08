Учителям в Казахстане снова поднимут зарплаты в 2023 году

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С 1 января 2023 года по поручению президента Казахстана преподователям в детских садах, школах и колледжах повысят заработную плату. О том, как изменятся оклады учителей, рассказали в Министерстве просвещения РК.

На данный момент зарплаты в сфере образования до сих пор отстают от средних показателей по республике. Однако так долго продолжаться не будет.

Напомним, с 2020 года было решено поэтапно повышать оклады преподавателей. К текущему году они успели вырасти в два раза. На данный момент средний размер заработной платы в сфере образования составляет 294 тыс. тенге (против 312 тыс. тенге по стране).

С 1 января 2023 года педагогов ждет очередное повышение зарплат на 25%. В первую очередь это касается воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования.

Помимо самого оклада, как отмечают в ведомстве, учителя могут рассчитывать на дополнительные прибавки, например, за квалификационную категорию (от 30% до 50% от оклада), за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, за классное руководство, наставничество и проверку тетрадей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986728-uchitelyam-v-kazahstane-snova-podnimut-zarplaty-v-2023-godu/