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Продажи жилья достигли максимума с начала года в Казахстане

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Домик-копилка на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За июнь жители Казахстана совершили 32 943 сделки купли-продажи жилья. Это максимальный показатель с начала года. Где было зафиксировано больше всего продаж, узнали журналисты NUR.KZ.

В июне был зафиксирован рост цен на жилую недвижимость в Казахстане. Подорожание затронуло как первичный, так и вторичный рынок. Тем не менее, этот факт не помешал увеличению спроса на жилье.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за июнь в Казахстане было зарегистрировано 32 943 сделки купли-продажи:

  • по индивидуальным домам – 8 058 сделок;
  • по квартирам – 24 885 сделок.

Примечательно, что данный показатель сразу на 6% больше майского. Также он является максимальным с начала года и самым высоким, если сравнивать с июнем 2023 и 2022 годов – тогда было продано 30 500 и 25 588 единиц жилья соответственно.

Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане
Сделки по жилью в июне 2024 года. Источник: Бюро национальной статистики

Больше всего недвижимости было продано в Алматы – 5 937 сделок. Интересно, что это на 7,6% меньше, чем было в мае. Следом идет Астана – 4 812 сделок (плюс 7,7%), а замыкает тройку лидеров Карагандинская область – 2 716 сделок (плюс 1,1%). В Шымкенте было продано 1 479 единиц жилья, что на 4,6% меньше, чем в мае.

При этом Западно-Казахстанская область отметилась самым высоким ростом – в июне здесь было продано всего 1 709 единиц жилья, но это сразу на 77,3% больше, чем было месяцем ранее и на 71,6% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего казахстанцы покупали 1-комнатные (9 643 сделки) и 2-комнатные (9 304 сделки) квартиры. На 3-комнатные пришлось 4 874 продажи, а на 4-комнатные – лишь 955 сделок.

Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане
Сделки по жилью в июне 2024 года. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что в июне казахстанский рынок жилья в некоторой степени ожил. Напомним, ранее эксперты советовали гражданам приобретать жилую недвижимость, а не ждать пока цены на нее упадут в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2131428-prodazhi-zhilya-okazalis-na-maksimume-s-nachala-goda-v-kazahstane/

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