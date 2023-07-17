Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кому работодатели готовы платить более 700 тыс. тенге в Казахстане

Опубликовано:

Крупная сумма денег в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В июне на электронной бирже труда было опубликовано почти 90 тыс. вакансий. О самых высокооплачиваемых позициях рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане наблюдается снижение спроса на многие профессии. Так, по данным Минтруда, в июне было опубликовано 89,9 тыс. вакансий и 54,5 тыс. резюме. За месяц их количество снизилось на 5,3% и 26,7% соответственно.

Сильнее всего спад затронул неквалифицированных рабочих – количество вакансий сократилось на 10% – с 26,5 тыс. до 23,9 тыс. позиций. Количество резюме уменьшилось сразу на 39%с 28 тыс. до 17 тыс. единиц.

Снижение спроса наблюдается и в других категориях. Так, например, предложение со стороны среднеквалифицированных работников снизилось почти на треть, составив по итогам месяца 14,7 тыс. резюме, тогда как активность среди соискателей с высокой квалификацией уменьшилась на 11%, с 25,7 тыс. до 22,8 тыс. резюме. Такая ситуация привела к дефициту кадров в отдельных регионах.

Кому готовы платить большие зарплаты

Стоит отметить, что несмотря на снижение количества вакансий, среди них по-прежнему есть высокооплачиваемые позиции, где работодатели предлагают зарплаты выше среднереспубликанского показателя (340 тыс. тенге).

Так, самые высокие оклады в июне работодатели готовы были предложить руководителям по испытаниям и режимной наладке оборудования – от 700 тыс. тенге в месяц.

Еще высокие зарплаты обещали IT-дизайнерам (от 566 тыс. тенге) и инспекторам строительно-монтажных работ (от 550 тыс. тенге).

При этом на высокие оклады претендовали начальники отделов в сфере торговли (от 1,9 млн тенге),а также кредитные инспекторы и генеральные директора (от 1,4 млн тенге).

В то же время самыми востребованными, помимо неквалифицированных рабочих, профессиями оказались операторы контакт-центров, охранники и воспитатели, которые не пользовались большой популярностью среди соискателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028951-komu-rabotodateli-gotovy-platit-bolee-700-tys-tenge-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.