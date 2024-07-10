Казахстанцы стали тратить больше денег на продукты питания

Расходы казахстанцев на продовольственные товары увеличились на 6,7%, или до 131,3 тыс. тенге на душу населения. На какие продукты в среднем уходит больше всего денег, узнайте в материале NUR.KZ.

Большая часть расходов казахстанцев идет на покупку продовольственных товаров. Более того, сумма, которую приходится тратить людям на еду, постоянно растет.

Как передает портал Finprom, в первом квартале текущего года каждый среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тенге, что на 6,7% больше, чем было годом ранее.

Для сравнения, в 1 квартале прошлого года сумма расходов составляла 123,1 тыс. тенге на душу населения, в 2022 году – 101,6 тыс. тенге, а в 2019 году – лишь 72,3 тыс. тенге.

Продовольственные расходы казахстанцев на душу населения. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что есть заметное различие в расходах казахстанцев, проживающих в разных регионах. Самые большие суммы тратят жители Алматы – 181,5 тыс. тенге на душу населения.

Следом идут Восточно-Казахстанская и Мангистауская области – по 152,1 тыс. тенге и 146,7 тыс. тенге соответственно. В Астане этот показатель составил 142,3 тыс. тенге, а в Шымкенте – 115,6 тыс. тенге.

Меньше всего потратили на еду и напитки жители Кызылординской (104,6 тыс. тенге на душу населения), Актюбинской (106,4 тыс. тенге) и Туркестанской (110,4 тыс. тенге) областей.

Расходы казахстанцев на продукты питания по регионам. Инфографика: finprom.kz

На что тратят деньги казахстанцы

Большая часть суммы уходит на две основные группы продуктов питания: мясо, а также хлеб и крупяные изделия. В первом случае расходы за год выросли на 6,4%, до 43,3 тыс. тенге на душу населения, а во втором – на 8,6%, до 20,5 тыс. тенге.

Также значительные суммы уходят на молочные продукты (14,5 тыс. тенге, плюс 7,7% за год), фрукты (11,6 тыс. тенге, плюс 12,2%) и овощи (8,9 тыс. тенге, плюс 0,7%).

На сахар, кондитерские изделия и сладости казахстанцы потратили в среднем 8,7 тыс. тенге на человека за квартал, на масла и жиры – 6,7 тыс. тенге, на рыбу и морепродукты – 5,9 тыс. тенге, на безалкогольные напитки – 5,8 тыс. тенге, на яйца – 3,3 тыс. тенге.

Расходы казахстанцев по категориям. Инфографика: finprom.kz

Не последнюю роль в росте расходов сыграла инфляция в Казахстане. Напомним, по итогам первого квартала 2024 года она составляла 9,3%, а продукты питания на тот момент подорожали на 7,5% за год.