Качество жизни в городах Казахстана падает, сообщают аналитики

По десятибалльной системе средняя оценка качества жизни в казахстанских городах в 2023 году составила всего 4,6 балла. Годом ранее было 4,8. Где ухудшился показатель, узнайте в материале NUR.KZ.

Качество жизни в городах можно определить, оценив условия проживания горожан, экологическую ситуацию, безопасность среды, проверив инфраструктуру и некоторые другие показатели.

Так, оценив эти и другие факторы, аналитики Института экономических исследований (ERI) отметили ухудшение средней оценки качества жизни – с 4,8 балла в 2022 году до 4,6 балла в 2023 году.

В целом снижение качества жизни произошло сразу в 17 городах из 25, где проводились исследования. Улучшили показатели Талдыкорган, Кызылорда, Сатпаев, Жезказган, Тараз, Караганда, Семей и Риддер.

Рейтинг качества жизни в городах Казахстана. Инфографика: economy.kz

Стоит отметить, что данные оценки являются субъективными, так как построены в том числе и на результатах опроса жителей городов.

Так, например, аналитики просили оценить горожан уровень своего материального благополучия, а потом сравнили их ответы со средними зарплатами в городе. Так, оказалось, что в пятерку лидеров попали Кызылорда, Актау, Степногорск, Караганда и Усть-Каменогорск.

В свою очередь аутсайдерами стали Жанаозен, Актобе и Шымкент. Примечателен тот факт, что в Жанаозене самые высокие средние зарплаты – 686 744 тенге.

Для сравнения, в Алматы этот показатель составил в два раза меньше – 338 636 тенге, а в Степногорске – вообще лишь 297 881 тенге. Во всех ранее упомянутых городах зарплаты также ниже, однако они все опережают Жанаозен по показателю "Материального благополучия семьи".

Доходы и материальное благополучие казахстанцев. Инфографика: economy.kz

Что касается в целом условий для жизни, то здесь стоит отметить заметный рост средней оценки. Так, показатель безопасности за год вырос с 6,32 до 6,81 балла, экология поднялась с 6,14 до 6,78 балла.

Похожая картина наблюдается по всем остальным показателям. Например, средняя оценка фактора "Материальное благополучие" выросла с 5,58 балла в 2022 году, до 5,82 балла в 2023 году.

Фактор "Здравоохранение" вырос с 5,93 до 6,63 балла, а "Транспортная инфраструктура" – с 4 до 4,85 балла.

Таким образом, можно отметить, что общая оценка качества жизни в Казахстане действительно снизилась, однако результаты исследования, как считают авторы, могут помочь сделать жизнь в городах более комфортной, если учесть их при составлении региональных планов развития.

Ранее мы рассказывали о том, что за последний год расходы казахстанцев на продовольственные товары увеличились. Данная ситуация также может в итоге повлиять на оценочные суждения граждан.