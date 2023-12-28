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Выросли ли зарплаты казахстанцев в 2023 году

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инфляция в Казахстане остается высокой, что влияет на покупательскую способность граждан. Однако зарплаты также растут, хоть и немного меньшими темпами. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Как показывают официальные статистические данные, годовая инфляция в Казахстане равна 10,3%. Она сократилась в два раза с начала года, но все так же остается высокой.

В то же время, как сообщает Бюро национальной статистики (БНС), рост зарплат пока что опережает инфляцию.

Так, с 2018 по 2022 год средняя заработная плата в стране выросла в 1,9 раза. А по итогам третьего квартала 2023 года (актуальные данные) средняя номинальная заработная плата достигла 350 542 тенге – это на 16,9% больше, чем за тот же период 2022 года.

При этом годовая инфляция (сентябрь 2023 года к сентябрю 2022 года) была равна 11,8%, а минимальный оклад был равен 70 000 тенге. То есть реальный рост с учетом инфляции достиг 5,1%.

Чтобы лучше понять реальные изменения, рассмотрим подробнее два вида статистики по трудовым доходам населения:

  • медианную зарплату – значение, которое находится в середине между самым низким и самым высоким окладами;
  • модальный оклад – сумма, которую получает большинство казахстанцев.

Напомним, что с 2024 года средние зарплаты работников будут рассчитываться по-новому.

Как изменился "средний уровень"

Согласно данным БНС, медианное значение заработной платы в уходящем году составило 251 356 тенге. Для сравнения: по итогам 2022 года этот показатель был на 23,1% меньше (204 149 тенге).

При этом в реальном выражении (с учетом инфляции) рост среднего оклада в Казахстане составил 5,4%.

"Наибольший рост медианной заработной платы в отраслевой структуре по сравнению с 2022 годом отмечен в информации и связи – 37,2%, в области административного и вспомогательного обслуживания – 30,1%, в транспорте и складировании – 27,1%", – указывается в сообщении БНС.

Статистическая таблица
Медианные зарплаты в Казахстане за 2019-2023 годы. Источник: Бюро национальной статистики

Самый высокий темп роста медианной заработной платы отмечен в Восточно-Казахстанской области – плюс 33,5% за год.

Меньше всего прибавку к окладу ощутили работники сферы по операциям с недвижимым имуществом (на 2,6%), а также профессиональной, научной и технической деятельности (на 4,8%).

Среди регионов антилидером по росту средней зарплаты оказалась Северо-Казахстанская область – всего 9,2% за год.

Сколько получают рядовые казахстанцы

Модальная зарплата за уходящий год составила 81 133 тенге – плюс 18,7% за год. Реальный рост достиг всего 1,6%. При этом в 2020 году этот показатель вовсе снизился (с 58 034 до 57 870 тенге), а затем незначительно вырос в 2021 году (57 923 тенге – всего плюс 53 тенге).

Статистическая таблица
Модальные зарплаты в Казахстане за 2019-2023 годы. Источник: Бюро национальной статистики

В 2022 году был уже более заметный рост – уже 68 565 тенге (плюс 10 442 тенге) получало большинство работающих граждан. При этом средние доходы всех казахстанцев не превышают 100 000 тенге.

Также следует отметить, что вырос и показатель почасовой оплаты труда в Казахстане. Так, один работник за 2023 год в среднем получал 2 016 тенге в час, что на 22,6% больше, чем в 2022 году.

Таким образом, можно отметить, что реальные медианные заработные платы казахстанцев выросли больше, чем уровень инфляции – на 5,4% за год. В то же время наиболее часто получаемый оклад также увеличился, но всего на 1,6% в реальном выражении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2052861-vyrosli-li-zarplaty-kazahstantsev-v-2023-godu/

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