Сколько зарабатывает "средний класс" в Казахстане, рассказали аналитики

"Средний класс" является локомотивом экономики страны. Это основные налогоплательщики и потребители товаров и услуг. Но в Казахстане определение этой категории оказалось непростым, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Аналитики неоднозначно определяют "средний класс" в мире, фокусируясь на доходах населения и стандартах ОЭСР и США.

В Казахстане отсутствует ясное понимание "среднего класса" из-за проблем "ловушки среднего дохода" и неспособности конкурировать на разных уровнях экономики.

Данные о заработке показывают, что около 31% работающих могут быть отнесены к "среднему классу" по методике ОЭСР, но это не учитывает другие факторы, такие как семейный статус и расходы. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Люди среднего класса – это социальная группа населения, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и нематериальных потребностей.

Как сообщают аналитики Economy.kz, в мире нет четкого понимания определения среднего класса. Обычно для этих целей в первую очередь анализируются доходы населения.

Например, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) использует показатель среднего национального дохода, который должен быть в коридоре 75-200%. А в США к среднему классу относят взрослого гражданина с годовым доходом домашнего хозяйства от 58 тыс. до 156 тыс. долларов США (в зависимости от штата).

"В случае если, представителей "среднего класса" меньшинство, то такому государству характерны высокий протестный потенциал, политическая нестабильность, высокий уровень криминализации общества и его расслоение", – указывается в источнике.

Средний класс в Казахстане

Как сообщают аналитики, в нашей стране также нет четкого понимания "среднего класса".

"При этом для Казахстана характерна проблема "ловушки среднего дохода" – неспособности конкурировать как с развитыми экономиками с высокой квалификацией и инновациями, так и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем заработной платы и дешевым производством промышленных товаров", – указывают в Economy.kz.

Деньги. Иллюстративное фото: 12963734/Getty Images

Можно теоретически определить "средний класс" населения двумя способами:

анализ статистической информации (доходы и расходы населения);

проведение социологического исследования (самостоятельное определение людей на основе доступности тех или иных потребностей).

"Анализ данных Бюро национальной статистики показывает, что из почти 3,5 млн рабочей силы 77% ежемесячно зарабатывают меньше 400 тыс. тенге, что ниже средней номинальной заработной платы по стране – 394 тыс. тенге (по итогам 4 квартала 2023 года).

При этом, 60% рабочей силы зарабатывают ниже медианной заработной платы – 260 тыс. тенге", указывается в источнике.

Количество работников в Казахстане в разрезе по уровню дохода. Источник: Economy.kz

Тогда по методике ОЭСР (75-200% от среднего национального дохода – 394 тыс. тенге) к "среднему классу" в стране можно отнести 31% работающих казахстанцев. То есть тех, кто получает от 295 тыс. до 788 тыс. тенге.

При этом не учитываются такие факторы, как возможное наличие иждивенцев, займов, ипотеки, аренда жилья, питание и так далее.

Так как обычно "средний класс" формируется из числа владельцев малого и среднего бизнеса, экспертов и профессионалов по направлениям, государству важно развивать качественное образование, механизмы защиты частной собственности и добросовестной конкуренции посредством внедрения принципа "конкурентного нейтралитета", считают аналитики.

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