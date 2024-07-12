Зачем Нацбанк снижает базовую ставку в Казахстане, рассказали аналитики

Базовая ставка регулирует денежно-кредитную политику страны. Ее снижение поможет "разогнать" экономику Казахстана, но еще может привести к росту цен. На что она еще влияет, узнайте в материале NUR.KZ.

Сегодня, то есть 12 июля, Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку – до 14,25%. Это уже второе снижение подряд – предыдущее произошло 31 марта.

В теории, базовая ставка сильно влияет на денежно-кредитную политику страны: ее повышение приводит к охлаждению экономики, снижению покупательной активности, подорожанию кредитов и повышению доходности депозитов. И наоборот, если ставку снижают, в стране должен происходить обратный процесс.

Однако все на самом деле сложнее. Влияние базовой ставки довольно ограничено, например, при ее снижении в стране кредиты должны были стать дешевле – и для населения, и для бизнеса. Однако последние данные говорят о том, что по многим видам займов ставки, наоборот, выросли.

При этом похожая ситуация происходила и во время роста базовой ставки. Она должна была охладить экономику, сделав кредиты менее доступными, но на деле почти не повлияла на рынок потребительских кредитов.

В то же время, как отмечает финансовый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев, сам Нацбанк признает проблемы с трансмиссионным механизмом, то есть механизмом, который переносит в экономику действия базовой ставки.

При этом, как он отмечает, высокая базовая ставка действительно оказывает влияние, но сильнее всего на бизнес, тормозя его развитие и, как следствие, снижая рост экономики страны.

"Крупный бизнес практически отказался от заемного финансирования из-за невыгодных условий. В итоге высокая базовая ставка никак не ограничивает потребы, но уже практически высушила досуха рынок корпоративного кредитования, а без кредитного импульса и роста экономики не стоит ждать", – отмечает аналитик.

Монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Есть ли плюсы от высокой ставки

Высокая базовая ставка имеет и свои преимущества. Так, например, на текущий момент депозиты в казахстанских банках можно открыть на очень выгодных условиях – в некоторых случаях ставка вознаграждения достигает 18%.

Впрочем, постепенно "супервыгодные" вклады будут исчезать – вместе со снижением базовой ставки постепенно уменьшатся и размеры вознаграждений, которые предлагают банки по своим депозитным продуктам.

С другой стороны, не у всех казахстанцев есть большие суммы сбережений. Как считает Андрей Чеботарев, людей с депозитом выше 1 млн тенге в Казахстане чуть больше 500 тысяч, что ставит закономерные вопросы о том, кого же на самом деле защищает денежно-кредитная политика.

Подводя итог, стоит отметить, что снижение базовой ставки может привести к очередному ускорению инфляции, однако в текущий момент, по мнению аналитика, для страны очень важен кредитный импульс, чтобы появилась возможность восстановить страну после паводков, помочь людям наладить свою жизнь, а бизнесу – развиваться.