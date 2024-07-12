Нацбанк Казахстана вновь снизил базовую ставку

Сегодня, 12 июля, Национальный банк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке - она была снижена до 14,25% годовых, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБК.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п", - говорится в сообщении.

Следующее плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 29 августа в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, в прошлый раз, 31 мая текущего года, базовая ставка была снижена с 14,75% до 14,50%.

А в апреле текущего года Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75%. До этого уровня она была снижена в феврале 2024 года.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения. Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.