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Проценты снизились: действительно ли кредиты стали дешевле в Казахстане

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Банковские карты и монеты тенге лежат на столе
Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мае среднерыночная ставка по кредитам для физических лиц в Казахстане снизилась на 0,4 процентного пункта. Какие виды займов стали дешевле для казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

В мае, согласно данным Национального банка РК, средневзвешенная ставка по кредитам, выданным казахстанскими банками второго уровня рядовым гражданам, а также индивидуальным предпринимателям в тенге, установилась на уровне 20,4% – это на 0,4 процентного пункта (п.п.) меньше, чем было в апреле.

Однако на самом деле с этим снижением не все так однозначно. Дело в том, что на статистику в большей степени повлияли кредиты сроком от 1 года до 5 лет. Именно они в мае стали дешевле – средняя ставка снизилась с 21,5% до 20,4%.

В это же время займы, выдаваемые на другие сроки, заметно подорожали:

  • до 1 месяца – на 0,9 п.п., до 34,7%;
  • от 1 до 3 месяцев – на 0,3 п.п., до 25,1%;
  • от 3 до 12 месяцев – на 0,6 п.п., до 19,6%;
  • свыше 5 лет – на 0,2 п.п., до 20,3%.

Другими словами, хоть средневзвешенная ставка по банковским займам в мае и снизилась, в действительности многие кредитные продукты стали только дороже.

Напомним, в конце мая Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку до 14,5%. Данное решение в будущем может сподвигнуть банки начать уменьшать проценты по кредитам, делая их доступнее для населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2124423-procenty-snizilis-deystvitelno-li-kredity-stali-deshevle-v-kazahstane/

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