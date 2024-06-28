Как казахстанцев будут защищать от закредитованности

Запрет на начисление пени по просроченным кредитам и передачу их коллекторам – лишь немногие механизмы нового закона, защищающего права заемщиков. Что еще нужно о нем знать, читайте на NUR.KZ.

19 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, который призван защитить интересы казахстанских заемщиков и минимизировать риски при их кредитовании.

Сам закон охватывает многие моменты жизни казахстанцев, и, как отмечает медиа-портал FinGramota, его можно разделить на три блока:

работа с проблемными заемщиками;

меры, направленные на ограничение потребительского кредитования;

защита граждан от мошенников.

Как будут защищены интересы заемщиков

Оформляя кредит, не всегда можно предусмотреть все жизненные ситуации, которые могут привести к невыполнению его условий, и, как следствие, к просрочке. Если клиент задерживает платеж более, чем на тридцать дней, это уже считается нарушением договора. А если просрочка превышает 90 дней, заемщик становится "проблемным" для банка.

Ранее в Казахстане уже ввели защитный механизм, который запрещает начислять вознаграждение по займам, просроченным более чем на 90 дней. Однако это касалось только кредитов, которые были оформлены после 2022 года. Новый закон с 20 августа текущего года запрещает это делать на все действующие займы. Таким образом у проблемных заемщиков не будут расти долги по кредитам.

Кроме того, закон также вводит запрет на выдачу новых кредитов проблемным заемщикам. Таким образом людей хотят защитить от попадания в "кредитную яму". Важно учесть, что запрет не распространяется на рефинансирование имеющейся задолженности на улучшающих условиях. Это норма вводится с 1 июля текущего года.

Напомним, также с 1 сентября в стране вводится запрет на выдачу кредитов без согласия супруга.

Рукопожатие. Иллюстративное фото: yanalya / freepik.com

Новые правила работы с коллекторами

Обычно банки не любят "возиться" с проблемными кредитами. Если их накопилось слишком много, они просто продают их коллекторским агентствам, которые впоследствии сами "выбивают" долги из проблемных заемщиков.

Теперь так "решать" проблемы не получится: новый закон вводит полный запрет на продажу коллекторам проблемных потребительских кредитов казахстанцев до 1 мая 2026 года. О том, как может повлиять эта норма на кредитный рынок, мы подробно рассказывали здесь.

Когда мораторий закончится, долги можно будет передавать, только если просрочка затянулась более, чем на два года. В течение этого периода кредиторы должны будут осуществлять процедуры урегулирования задолженности.

Коллекторы, которые успели получить проблемные кредиты до запрета, уже с октября текущего года должны будут самостоятельно проводить процедуры урегулирования задолженности.

Запрет на выселение должников из их домов и предоставление "каникул" военнослужащим

С 2022 года в Казахстане призывникам начали предоставлять отсрочки по кредитам на период их службы в армии. Теперь же дополнительно был принят приказ, согласно которому "кредитные каникулы" продлеваются еще на месяц после окончания службы. Весь механизм работает в автоматическом режиме – без подачи заявления со стороны военнослужащих.

Также закон вводит запрет на лишение должников их единственного жилья в отопительный период. Это касается семей, в которых проживают несовершеннолетние дети или лица с инвалидностью 1 и 2 групп.

Таким образом, новый закон действительно вводит многочисленные механизмы, которые призваны защищать интересы казахстанских заемщиков.

При этом, если граждане столкнутся с несправедливостью, благодаря новым правилам, они смогут обратиться за помощью к банковскому или микрофинансовому омбудсману, который теперь обязан рассматривать споры по проведению урегулирования по всем видам займов граждан. Его решения обязаны будут соблюдать и банки, и микрофинансовые организации, и коллекторские агентства.