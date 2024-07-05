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Меньше международных денежных переводов стало проходить через Казахстан

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Деньги в пакете
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С января по май 2024 года через Казахстан по системам международных денежных переводов прошло 411,4 млрд тенге – это на 15,5% меньше, чем было годом ранее. О том, куда идут деньги, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане падает спрос на системы международных денежных переводов (СМДП), которые позволяют отправлять и получать денежные средства, не имея банковского счета.

Как передает портал Ranking, за пять месяцев 2024 года через Казахстан при помощи СМДП было отправлено 411,4 млрд тенге – это на 15,5% меньше, чем было в январе-мае 2023 года. Стоит отметить, что цифра уменьшается уже второй год подряд – в прошлом снижение составило 14,6%.

В целом с января по май текущего года жители Казахстана отправили в другие страны порядка 310,4 млрд тенге, что на 11,1% меньше, чем было годом ранее. Сократился и объем средств, полученных из-за рубежа – на 26,6%, до 101 млрд тенге.

Объем денежных переводов через СМДП
Объем денежных переводов через СМДП. Инфографика: ranking.kz

Больше всего денег было отправлено в Россию (99,9 млрд тенге), Узбекистан (74,4 млрд тенге) и Турцию (69,5 млрд тенге). Примечательно, что переводы в Россию выросли на 12,2%, тогда как в Узбекистан и Турцию, наоборот, упали – на 8,8% и 22,3% соответственно.

Также деньги отправлялись в Грузию, Кыргызстан, Китай, Азербайджан, Таджикистан и в некоторые другие страны мира.

Объем денежных переводов через СМДП из Казахстана
Денежные переводы из Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Что касается денежных переводов в Казахстан, то половина всех средств была получена из трех стран: России (28,8 млрд тенге), США (12,3 млрд тенге) и Южной Кореи (11,2 млрд тенге). При этом по всем трем странам наблюдается снижение переводов: из России – почти в два раза, из США – на 11,1%, а из Кореи – на 19,2%.

Также деньги в Казахстан активно приходили из Узбекистана, Турции, Германии, Кыргызстана, Грузии и некоторых других стран мира.

Объем денежных переводов через СМДП в Казахстан
Денежные переводы в Казахстан. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, спрос на СМДП действительно падает в Казахстане. Напомним, пиковая популярность таких систем наблюдалась в 2022 году, когда платежные системы Visa и MasterCard приняли решение уйти из России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2129547-menshe-mezhdunarodnyh-denezhnyh-perevodov-stalo-prohodit-cherez-kazahstan/

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