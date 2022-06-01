Через Казахстан проходят аномальные объемы денежных средств

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В апреле 2022 года из Казахстана за рубеж было переведено рекордное количество средств. Это же касается и денег, полученных из-за границы. Сколько денег прошло через казахстанские системы денежных переводов, узнали журналисты NUR.KZ.

Через казахстанские системы денежных переводов (СДП) прошли рекордные объемы денежных средств. На это обратили внимание аналитики Telegram-канала DATA HUB.

Всего за апрель через СДП прошло 103,6 млрд тенге. Это максимальное значение, по крайней мере с 2017 года. По сравнению с мартом, объем отправленных средств вырос на 27,7% (22,4 млрд тенге), а по сравнению с апрелем прошлого года - на 21,9% (18,6 млрд тенге).

Количество отправленных из Казахстана денег растет каждый год, поэтому рекордные объемы можно объяснить логически.

Однако в апреле был замечен и резкий рост объема денежных средств, пришедших в страну. Всего за один месяц было получено порядка 52,5 млрд тенге, что чуть меньше, чем пришло за весь первый квартал 2022 года (57,2 млрд тенге). Рост составил более чем в два раза. Это рекорд.

Инфографика: DATA HUB

Куда идут деньги из Казахстана

Увеличение объемов переводов в апреле отмечается практически по всем основным направлениям. Единственное исключение - Кыргызстан. В эту страну в апреле ушло всего 9,9 млрд тенге, что значительно меньше, чем в марте (16,1 млрд тенге).

Возможно, причина этому кроется в недавнем запрете Нацбанка Кыргызстана обналичивать денежные переводы в долларах.

Куда чаще всего шли деньги:

на первом месте Турция - 25,7 млрд тенге против 24,2 млрд тенге месяцем ранее. Это рекордный показатель;

против месяцем ранее. Это рекордный показатель; на втором месте Узбекистан - 24,1 млрд тенге против 15,7 млрд в марте. Как отмечают аналитики, данный рост имеет сезонный характер;

против в марте. Как отмечают аналитики, данный рост имеет сезонный характер; третье место заняла Россия - 16,9 млрд тенге против 12,6 млрд в марте.

В какие страны замечен аномальный рост денежных переводов:

в Грузию - объем отправленных средств вырос в 2,5 раза до 9,6 млрд тенге;

в Армению - объем вырос в 6,6 раза до 4,2 млрд тенге;

в Азербайджан - на 23,3% до 1,6 млрд тенге.

Объемы переведенных денег в Армению и Грузию обновили исторический максимум.

В целом же, переводы выросли в первую очередь количественно - с 167,7 тыс. до 256,3 тыс. транзакций. В то же время средняя сумма переводов, по подсчетам экспертов, стала меньше - с 483,7 тыс. тенге до 404 тыс. тенге.

Самые большие переводы отправляют в Грузию (около 2,3 млн тенге), а самые маленькие – в Таджикистан (118,8 тыс. тенге).

Как отмечают аналитики, именно рост количества переводов в Армению и Грузию является аномальным, потому что до февраля 2021 года эти страны даже не были выведены отдельно в статистике Нацбанка РК.

Инфографика: DATA HUB

Откуда шли деньги в Казахстан

Как было отмечено выше, не только из Казахстана был замечен аномальный рост объемов денежных переводов. В апреле 2022 года увеличилось количество транзакций и в страну.

Так, из Российской Федерации пришло 18,3 млрд тенге, это в четыре раза больше, чем было в марте - 4,6 млрд тенге. С октября 2021 года по март 2022 года в Казахстан через СДП пришло примерно 18,8 млрд тенге. Показатели за один месяц почти такие же, сколько за полгода.

Данный рост можно было бы объяснить уходом из России систем Visa и MasterCard. После этого системы денежных переводов стали одним из немногих оставшихся способов переводить деньги в России.

Однако это не объясняет тот факт, что вместе с количеством транзакций увеличились и их размеры - с 127 тыс. тенге в марте, до 255 тыс. тенге в апреле.

Бурный рост количества переводов замечен также из США. 8,3 млрд тенге за апрель против 3,7 млрд тенге в марте. Это абсолютный рекорд.

Также высокий рост денежных переводов был замечен из Германии - 3,3 млрд тенге, что больше на 76%, чем в марте, и в два раза больше, чем в апреле 2021 года.

Инфографика: DATA HUB

Также много средств пришло из Турции - 1,9 млрд тенге против 475,1 млн тенге в марте. Из Франции пришло 478,4 млн тенге, из ОАЭ - 475,1 млн тенге.

Объем средств, полученных через системы денежных переводов из Кореи, также оказался максимальным с августа 2019 года - 5,9 млрд тенге. В рекордах отметился и Кыргызстан - почти пять миллиардов тенге в апреле.

Подводя итог

Есть ли логическое обоснование всем этим денежным рекордам? Как отметили аналитики DATA HUB, данный рост количества транзакций объясним лишь в случае с Кореей, которая сняла визовые ограничения. Переводы оттуда могут объясняться тем, что казахстанцы снова начали массово уезжать в эту страну на заработки.

В случае с транзакциями из других стран - их рост оказался аномальным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1972033-cherez-kazahstan-prohodyat-anomalnye-obemy-denezhnyh-sredstv/