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30 лет независимости Казахстана

За год из Казахстана было переведено в три раза больше денег, чем получено

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Доллары в руках
Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Через системы международных денежных переводов жители Казахстана за год отправили в другие страны 961,4 млрд тенге. Это в три раза больше, чем они получили. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Системы международных денежных переводов (СМДП) позволяют казахстанцам отправлять и получать средства, даже не имея банковского счета.

Согласно данным Национального банка РК, только в декабре через СМДП жители Казахстана совершили 215,3 тыс. транзакций в другие страны на общую сумму 72,8 млрд тенге. За это же время в страну поступило 84,4 тыс. транзакций на сумму 23,6 млрд тенге.

  • Больше всего денег за месяц было переведено в Россию (23,6 млрд тенге), Турцию (17,2 млрд тенге), Узбекистан (13,5 млрд тенге) и Грузию (6,7 млрд тенге).
  • В Казахстан в основном деньги шли также из России (6,8 млрд тенге), США (2,9 млрд тенге), Южной Кореи (2,6 млрд тенге) и Узбекистана (2,3 млрд тенге).

Примечательно, что в годовом разрезе из Казахстана через СМДП ушло примерно 961,4 млрд тенге, а пришло в страну – лишь 305,8 млрд тенге, то есть примерно в 3,14 раза меньше.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, несмотря на такую разницу, в реальности сумма отправленных средств за год снизилась примерно на 7,3%, или 75,9 млрд тенге. Это произошло впервые как минимум за шесть лет – до этого суммы только росли.

Денежные переводы через СМДП в 2023 году
Денежные переводы через СМДП в 2023 году. Источник: Telegram-канал Data Hub

Впрочем, стоит отметить, что рост переводов через СМДП происходил неравномерно. Например, в 2020-2021 году аналитики связывали увеличение объемов отправленных из Казахстана средств с пандемией и закрытием границ – многие трудовые мигранты просто не могли попасть к своим семьям, поэтому и переводили деньги через эти системы.

В 2022 году также наблюдались "всплески популярности" таких переводов. Не последнюю роль в этом могла играть Россия, откуда решили уйти международные платежные системы Visa и MasterCard, а людям пришлось искать альтернативы.

Некоторое снижение объемов переводов в 2023 году аналитики связывают со снижением активности трудовых мигрантов, а также с резким падением переводов в Турцию, куда ушло сразу на 49,9 млрд тенге меньше, чем годом ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2058268-za-god-iz-kazahstana-bylo-perevedeno-v-tri-raza-bolshe-deneg-chem-postupilo/

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