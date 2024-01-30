За год из Казахстана было переведено в три раза больше денег, чем получено

Через системы международных денежных переводов жители Казахстана за год отправили в другие страны 961,4 млрд тенге. Это в три раза больше, чем они получили. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
Системы международных денежных переводов (СМДП) позволяют казахстанцам отправлять и получать средства, даже не имея банковского счета.
Согласно данным Национального банка РК, только в декабре через СМДП жители Казахстана совершили 215,3 тыс. транзакций в другие страны на общую сумму 72,8 млрд тенге. За это же время в страну поступило 84,4 тыс. транзакций на сумму 23,6 млрд тенге.
- Больше всего денег за месяц было переведено в Россию (23,6 млрд тенге), Турцию (17,2 млрд тенге), Узбекистан (13,5 млрд тенге) и Грузию (6,7 млрд тенге).
- В Казахстан в основном деньги шли также из России (6,8 млрд тенге), США (2,9 млрд тенге), Южной Кореи (2,6 млрд тенге) и Узбекистана (2,3 млрд тенге).
Примечательно, что в годовом разрезе из Казахстана через СМДП ушло примерно 961,4 млрд тенге, а пришло в страну – лишь 305,8 млрд тенге, то есть примерно в 3,14 раза меньше.
Как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, несмотря на такую разницу, в реальности сумма отправленных средств за год снизилась примерно на 7,3%, или 75,9 млрд тенге. Это произошло впервые как минимум за шесть лет – до этого суммы только росли.
Впрочем, стоит отметить, что рост переводов через СМДП происходил неравномерно. Например, в 2020-2021 году аналитики связывали увеличение объемов отправленных из Казахстана средств с пандемией и закрытием границ – многие трудовые мигранты просто не могли попасть к своим семьям, поэтому и переводили деньги через эти системы.
В 2022 году также наблюдались "всплески популярности" таких переводов. Не последнюю роль в этом могла играть Россия, откуда решили уйти международные платежные системы Visa и MasterCard, а людям пришлось искать альтернативы.
Некоторое снижение объемов переводов в 2023 году аналитики связывают со снижением активности трудовых мигрантов, а также с резким падением переводов в Турцию, куда ушло сразу на 49,9 млрд тенге меньше, чем годом ранее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2058268-za-god-iz-kazahstana-bylo-perevedeno-v-tri-raza-bolshe-deneg-chem-postupilo/