Может ли доллар в Казахстане снова подешеветь, рассказали аналитики

Курс доллара США к тенге показывал рост в течение последних пяти недель. Но теперь он может стабилизироваться в определенном ценовом диапазоне. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Тенге начал активно слабеть по отношению к доллару США с конца мая: американская валюта подорожала с 441 до 473 тенге.

Как указывали эксперт Halyk Finance, это ослабление в июне было ожидаемым, а повлияло на него двукратное снижение объемов продажи иностранной валюты из Нацфонда: в мае на валютной бирже было продано 800 млн долларов, а в июне – лишь 420 млн долларов.

Однако аналитики Telegram-канала Tengenomika указывают, что теперь курс доллара может стабилизироваться.

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Как отмечается в источнике, стабилизация курса в текущем месяце может последовать из-за ожидаемого некоторого увеличения роста операций по продаже иностранной валюты по запросу Минфина на сумму примерно до 450-550 млн долларов.

Так, торги 2 июля показали небольшое укрепление национальной валюты РК на 3,35 тенге (с 473,5 до 471,3 тенге за доллар США). Аналитики отмечают, что стабилизация может сохраняться в этом диапазоне – то есть от 470 до 473 тенге.

"Важно понимать, что почти 70% запланированных трансфертов на текущий год Правительством уже использованы, а значит пространства для маневра с продажами инвалюты с Нацфонда, которые Нацбанк проводит через биржу KASE, остается все меньше.

Это, при прочих равных, означает снижение вероятности нового сильного укрепления обменного курса тенге к доллару США.

Но это не учитывает возможные покупки акций нацкомпаний на средства Нацфонда для дальнейшего перечисления в бюджет. Поскольку в этом случае такие операции будут проходить через биржу KASE и влиять на курс", – сообщают в Tengenomika.

Другими словами, аналитики считают, что курс доллара может сохраниться в промежутке 470-473 тенге без сильного падения, что близко к ожидаемому курсу, заложенному в бюджете страны (460-470 тенге за доллар).

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