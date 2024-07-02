О причинах ослабления тенге рассказали казахстанские эксперты

Тенге по итогам июня ослаб сразу на 5,5% за месяц. Эксперты считают, что одной из причин такого падения является резкое снижение объемов продажи долларов из Нацфонда. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам июня текущего года казахстанская валюта за месяц ослабла на 5,5%, а курс доллара установился на уровне 471,46 тенге. Стоит отметить, что падение продолжается – по состоянию на 2 июля курс американской валюты подрос до 475,18 тенге.

Эксперты Halyk Finance считают, что ослабление тенге в июне было ожидаемым, а повлияло на него двукратное снижение объемов продажи иностранной валюты из Нацфонда: в мае на валютной бирже было продано 800 млн долларов, а в июне – лишь 420 млн долларов.

"В июне все другие фундаментальные факторы, влияющие на курс тенге (цена на нефть, платежный баланс и другие), практически остались без изменений, а курс рубля к доллару в России даже укрепился.

Таким образом, единственной причиной достаточно резкого ослабления тенге в июне стало двукратное снижение продаж долларов из Нацфонда на валютной бирже, что также повлияло на ожидания рынка по ослаблению тенге", – считают эксперты.

Курс тенге и продажи валюты из Нацфонда. Инфографика: halyk finance

Между тем в июле планируется немного увеличить продажи валюты из Нацфонда до 450-550 млн долларов. То есть чистая сумма продаж валюты Нацбанком на бирже также увеличится примерно на 100 млн долларов.

В связи с этим предполагается, что при отсутствии других больших изменений на рынках курс тенге в июле будет в диапазоне 465-475 тенге за доллар.

Эксперты также отметили, что использование денег из Нацфонда должно идти строго по плану: график продажи и покупки валюты должен быть известен участникам валютного рынка и всей общественности, а Нацбанк должен выполнять этот график в соответствии с принципами рыночной нейтральности.

Такая тактика позволит стабилизировать курс тенге и экономику в целом, что приведет к повышению доверия к национальной валюте.