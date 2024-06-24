За чей счет могут покрыть долги КТЖ в Казахстане, рассказали аналитики

Из-за новостей о долгах компании "Қазақстан темір жолы" у казахстанцев могли появиться опасения о подорожании билетов и услуг. Но решить ситуацию могут по-другому. Об этом узнайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Глава Высшей аудиторской палаты предупредил о возможном банкротстве компании КТЖ из-за долга в 2,9 трлн тенге, называя ее "на грани выживания" и в "красной зоне" кредитного риска.

КТЖ ответила, что за последние три года ее выручка стабильно росла, достигнув почти 2 трлн тенге в 2023 году, с прибылью в 134 млрд тенге, что в 4 раза больше предыдущего года.

Аналитики указывают, что долги образовались из-за модернизации инфраструктуры, а решение вопроса обещают не отразить на пассажирах, но возможно, тарифы на грузоперевозки увеличатся для покрытия долгов. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

12 июня глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов выступил с отчетом, в рамках которого сообщил, что компания КТЖ может стать банкротом и "находится на грани выживания".

При этом он указывал, что национальный перевозчик находится в "красной зоне" кредитного риска. Его долг – 2,9 трлн тенге. Почти половина этой суммы идет на рефинансирование ранее принятых обязательств.

Позже в самой компании ответили на заявления главы Высшей аудиторской палаты.

"Ежегодно улучшаются производственные и финансовые показатели компании. В течение трех лет выручка компании показывает устойчивую динамику, поднявшись с 1,3 трлн тенге в 2021 году до почти 2 трлн тенге в 2023 году.

По итогам 2023 года прибыль составила 134 млрд тенге, что в 4 раза больше 2022 года. Это наилучший показатель компании за последние 10 лет. При этом компания вовремя погашает все свои обязательства по кредитам", – отмечалось в заявлении КТЖ.

То есть в компании указывают, что она способна платить по своим обязательствам. Однако аналитики Telegram-канала DATA HUB отмечают, что проблемы с долгами у КТЖ все же есть. Но решение данного вопроса не должно будет отразиться на пассажирах.

Откуда взялись долги

Согласно мнению аналитиков, основной причиной образования задолженности стали планы по модернизации инфраструктуры.

"Деньги занимали в основном для того, чтобы обновить имеющуюся и создать новую железнодорожную инфраструктуру – пути, станции, локомотивное хозяйство... Кстати, насколько эффективно были использованы эти средства, до конца неясно", – отмечают в DATA HUB.

При этом аналитики сообщают, что вопрос покрытия долгов должен быть решен за счет основного источника дохода КТЖ.

Пассажир поезда. Иллюстративное фото: freepik.com

На кого возложат "нагрузку" за долги

Ранее председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах сената рассказал, когда цены на ж/д билеты могут подорожать в Казахстане. Он отмечал, что пассажирские перевозки датируются и субсидируются государством, а без этой помощи их стоимость могла бы увеличиться в два раза.

"В целом важно понимать, что пассажирские перевозки приносят КТЖ лишь 5% дохода (101,7 млрд тенге в 2023 году). Более того, они являются убыточными и субсидируются из республиканского бюджета", – отмечают аналитики DATA HUB.

При этом указывается, что большая часть доходов компании формируется за счет грузовых перевозок – их доля составила 87%, или 1,68 трлн тенге в 2023 году. Тарифы для них могут увеличиться примерно в 2,3-2,7 раза. Это должно сократить основной долг компании на 179,6 млрд тенге.

Поэтому покрытие долгов КТЖ вероятно последует именно за счет грузоперевозок.

"Сами экспортеры от такой идеи не в восторге: очередное повышение тарифов может привести к потере рынков сбыта и остановке производств. По их мнению, тариф не должен учитывать погашение основного долга, потому что оно не связано с целевой деятельностью КТЖ.

Однако правительство с такой трактовкой не соглашается. Оказывается, унифицированный тариф РК на услуги магистральной железнодорожной сети в экспортном, импортном и внутриреспубликанском направлениях – самый низкий на пространстве ЕАЭС и СНГ", – отмечают в DATA HUB.

Другими словами, вопрос возникшей задолженности КТЖ планируют решить в том числе за счет повышения тарифов для грузоперевозок.

Ранее в КТЖ рассказали, когда в Казахстане откажутся от старых вагонов.