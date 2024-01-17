Многие ИП закрылись из-за всеобщего декларирования в Казахстане

Индивидуальные предприниматели в 2024 году должны сдать декларации об активах. Однако некоторые из них уже закрылись, избежав участия во всеобщем декларировании. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году начался третий этап всеобщего декларирования, в котором принимают участие индивидуальные предприниматели (ИП), учредители, руководители и участники юридических лиц, а также их супруги.

При этом сдать декларации должны даже те граждане, у которых есть зарегистрированное, но недействующее юрлицо или ИП. Таким предпринимателям еще в 2023 году напомнили о возможности подать налоговое заявление о прекращении своей деятельности, чтобы избежать участия в третьем этапе всеобщего декларирования.

Теперь же стало известно, что многие предприниматели действительно решили последовать этому совету.

Как сообщили в Бюро национальной статистики (БНС), в декабре количество зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства по сравнению с ноябрем 2023 года уменьшилось на 2,4% – до 1,72 млн субъектов.

При этом закрывались не только бездействующие ИП, но и те, что ранее активно вели свою предпринимательскую деятельность. Их в декабре стало меньше на 1,9% (1,64 млн субъектов). Как сообщили в БНС, это снижение напрямую связано с введением всеобщего декларирования в 2024 году.

Впрочем, в годовом разрезе зарегистрированных индивидуальных предпринимателей все равно стало больше – примерно на 8,5%, а количество действующих ИП увеличилось на 11,1%. При этом многие из них активно переходят на безналичный расчет.