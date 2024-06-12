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Спрос на жилье снова начал расти в Алматы

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Свернутая купюра 20 тысяч тенге и монета 100 тенге стоят рядом с кубиками в виде дома
Деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

По итогам мая в Алматы было совершено 6,4 тысячи сделок купли-продажи жилья, что на 30% больше, чем месяцем ранее. Рост спроса был зафиксирован впервые за четыре месяца. Подробности читайте на NUR.KZ.

В феврале 2024 года на алматинском рынке жилой недвижимости началось снижение спроса и уменьшение цен. Сделки купли-продажи жилья в мегаполисе продолжили уменьшаться в марте и в апреле. Но по последним данным они резко выросли.

Как сообщает Бюро национальной статистики, в мае 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в целом по Казахстану составило 31 071. Из них 7 668 – по индивидуальным домам, а 23 403 – по квартирам в многоквартирных домах. В числе последних лидируют "однушки" – 9 440 сделок.

Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане
Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

По сравнению с апрелем общий спрос на жилье в стране незначительно уменьшился – на 0,6%. Количество сделок по квартирам остается стабильным – уменьшение составило лишь на 0,1%, а по индивидуальным домам – на 2,1%.

Наибольший рост сделок между тем зарегистрирован в городе Алматы – на 29,9%, до 6 427, а также в Северо-Казахстанской (на 20,5%) и Костанайской (на 17,3%) областях.

А наибольший спад за месяц произошел в Астане – на 20%, до 4 467 сделок. Лидерами по снижению спроса на жилье также стали Кызылординская (17,5%) и Алматинская (17,1%) области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок купли-продажи жилья в мае по Казахстану увеличилось на 21,4%. Наибольший рост также был отмечен в Алматы (на 49,4%), а наибольшее снижение – в Кызылординской области (на 8,6%).

Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане
Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Таким образом, спрос на жилье начал восстанавливаться в Алматы. При этом в мегаполисе за месяц стоимость продающегося жилья снизилась на 0,7%, а за год – увеличилась на 0,9%. В среднем она по-прежнему самая большая в республике – 712 тысяч тенге за квадратный метр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2115996-spros-na-zhile-snova-nachal-rasti-v-almaty/

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